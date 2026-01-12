Autorul unui omor din Tulcea, trimis în judecată pe baza profilului genetic. A fost prins după 26 de ani

12-01-2026 | 15:12
Autorul omorului comis în anul 1999 în judeţul Tulcea şi prins în toamna anului trecut a fost trimis în judecată.

Parchetul General anunţă, luni, trimiterea în judecată a unui inculpat, în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat.

”În noaptea de 25/26 iulie 1999, inculpatul a pătruns fără drept în locuinţa persoanei vătămate, situată într-un sat din judeţul Tulcea. Prin exercitarea unor acte de violenţă/constrângere inculpatul a întreţinut un raport sexual cu victima. Totodată, pentru a împiedica victima să ţipe/facă zgomot şi astfel să alarmeze vecinii/trecătorii, precum şi pentru a ascunde săvârşirea infracţiunilor de viol şi violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violenţă gravă asupra persoanei vătămate”, au precizat procurorii, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, inculpatul a produs victimei multiple leziuni traumatice grave, leziuni traumatice care au provocat decesul acesteia.

”Menţionăm că printre probele administrate în cauză se află un raport de expertiză genetică judiciară din data de 6 august 2025, emis de Institutul de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., care arată că profilul genetic al inculpatului - identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare - este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obţinut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei”, au mai explicat procurorii.

Criminal din Buzău, identificat după 23 de ani. Ucigașul este deja după gratii pentru o crimă trasă la indigo

Dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Tulcea.

Bărbatul a fost prins în toamna anului trecut, fiind arestat preventiv.

