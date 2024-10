Ce a descoperit o studentă după ce a dormit într-un cămin din București. „Eram plină pe mâini, mi-au apărut și pe față”

Însă reprezentanții instituției au respins acuzațiile și susțin că fata ar fi fost înțepată de ploșnițe în afara campusului universitar.

Tânără, studentă la Universitatea din București, s-a cazat luni dimineața în căminul facultății. În aceeași zi, spune ea, au început să se vadă mușcăturile pe piele.

Studentă: „Nu le-am băgat atunci în seama. Iar marți dimineața când m-am trezit eram plină pe mâini. Au început să îmi apară și pe picioare, iar cu timpul câteva pe gât și câteva pe față. Joi m-am dus la dermatolog și mi s-a pus diagnsticul de înțepături de ploșnițe. Mi-au făcut o injecție pentru a scapă de mâncărimi”.

Tânără a ajuns la spital

La Spitalul de Boli Infecțioase „Matei Balș”, unde a ajuns fata, medicii au confirmat că înțepăturile erau de ploșnițe.

Adrian Marinescu, director medical al Institutului Naţional de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”: „Din fericire, ploșnițele nu dau boli grave, nu dau boli infecțioase. Dar creează mult disconfort. De multe ori se întâmplă să vină cu leziunile cutanate, să fie o senzație absolut neplăcută cum s-a întâmplat și în acest caz, se scapă foarte greu de ploșnițe, dacă într-un anumit loc nu am reușit să rezolv cum trebuie înseamnă că totul vă fi repetitiv”.

Studenta a anunțat administrația căminului imediat ce a aflat diagnosticul.

Studenta: „Au încercat să dea vina pe mine că le-am adus de acasă sau le-am luat din mijlocul de transport în comun, cu care eu nu mersesem până atunci. Mi-au zis că până mă anunță nu voi mai avea voie să intru în camera, nu se știe până când”.

Reporter: „Insectele respective le-ai văzut?”

Studenta: „Da. Chiar aseară când am mers să îmi iau bagajul, pe salteaua colegei care urma să se mute am văzut o insecta că se plimba la ea pe saltea. Și când am ridicat salteaua am văzut mai multe”.

Într-un răspuns oficial pentru Știrile PROTV, reprezentanții Universității au declarat că s-au făcut verificări în camera respectivă, imediat după acuzațiile fetei și că nu au fost găsite ploșnițe. Două dezinsecții au fost realizate în căminul respectiv, în lunile iulie și septembrie.

