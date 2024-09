Bolile cu care poți să te alegi de la piscină și cum să le ții la distanță de probleme. Ce măsuri de precauție poți să iei

Totuși, chiar dacă este tratată chimic, apa din piscine poate transmite anumiți agenți patogeni și poate cauza o serie de probleme de sănătate. De aceea, este important să adoptăm o serie de măsuri pentru a preveni contactarea sau răspândirea unor boli pe calea apei. Astfel, ne putem bucura de activități în piscină fără griji sau neplăceri.

Iată cu ce boli poți să te alegi de la piscină și cum le previi eficient.

Piscina - o metodă eficientă de răcorire în timpul caniculei

Piscina este, într-adevăr, o oază de relaxare în zilele însorite, mai ales în orașele fără deschidere la mare. În anotimpurile reci, un jacuzzi sau o piscină încălzită reprezintă, de asemenea, spații de recreere excelente. Există o mulțime de hoteluri spectaculoase cu piscină din care poți alege pentru un sejur de vis.

De regulă, dacă apa din piscină este corect tratată cu soluții dezinfectante, riscul de a te îmbolnăvi este foarte mic. Riscul este mai ridicat, însă, atunci când nu sunt respectate dozele recomandate pentru întreținerea piscinei sau atunci când persoanele care o utilizează ignoră normele de igienă.

Pe de altă parte, clorul nu poate elimina toți agenții patogeni (bacterii, paraziți, virusuri), unii dintre aceștia fiind în continuare activi și după tratamentul chimic.

De aceea, este important să adoptăm o serie de măsuri de precauție atunci când alegem să ne relaxăm în piscine publice.

Ce boli poți lua de la piscină

Așa cum prezintă Jennifer Chesak în articolul „How to Enjoy the Pool Without Getting Sick This Summer”, apa din piscină poate cauza următoarele tulburări de sănătate:

Infecții digestive: Deși soluțiile dezinfectante pe bază de clor ucid majoritatea germenilor în câteva minute, unii agenți patogeni pot rămâne viabili. Potrivit Center for Disease Control and Prevention, parazitul Cryptosporidium poate supraviețui pentru mai mult de 7 zile în apă. 80% dintre infecțiile transmise prin apa din piscină sunt cauzate de acest parazit. De asemenea, parazitul Giardia intestinalis, bacteriile Shigella și E.coli, virusul norovirus pot fi contactați pe calea apei. Toți acești agenți patogeni cauzează infecții gastrointestinale, manifestate prin diaree, vărsături, crampe abdominale, febră. Eliminarea scaunelor diareice în piscine reprezintă principala cauză a contaminării apei acestora;

Foliculita cauzată de piscine: Această afecțiune cutanată poate apărea după ce înoți într-o piscină încălzită, insuficient igienizată. Este cauzată de infecția cu Pseudomonas aeruginosa și se manifestă prin apariția unei eczeme și unor vezicule pline cu lichid purulent, în zonele de piele acoperite de costumul de baie. Pe de altă parte, substanțele chimice din piscine pot cauza și alte tipuri de dermatite la persoane cu pielea sensibilă;

Infecții de tract urinar: Purtarea unui costum de baie umed un timp prelungit favorizează multiplicarea bacteriilor în zona genitală. Ascensiunea acestora în tractul genital (uretră și vezică) duce la apariția unei infecții. Simptomele includ usturime la urinare, nevoia frecventă de a urina, urină tulbure;

Infecții vaginale: Substanțele chimice agresive din piscină, precum și menținerea unui mediu umed în zona genitală feminină pot produce dezechilibre ale florei vaginale, cauzând candidoză, așa cum explică medicul Katherine Oyster în articolul „Best summer tip for your lady bits”;

Otita externă: Denumită și „urechea înotătorului”, această infecție apare atunci când apa stagnează în interiorul urechii un timp îndelungat. Înotul în piscine incorect tratate chimic, care prezintă bacterii, reprezintă un factor de risc important. Printre simptome se numără durerea de ureche și mâncărimile;

Legioneloza: Este o formă rară și severă de pneumonie, care apare la 2 zile până la 2 săptămâni după inhalarea picăturilor de apă dintr-o piscină contaminată sau aburilor dintr-un jacuzzi contaminat. Este cauzată de bacteria Legionella, care contaminează mai frecvent piscinele calde din interior. Se manifestă prin tuse cu sânge, dificultăți de respirație, dureri în piept, frisoane, febră. Adresează-te medicului dacă dezvolți aceste manifestări la scurt timp după ce ai mers la piscină.

Persoanele vulnerabile, predispuse la astfel de afecțiuni, sunt copiii mici, femeile însărcinate, pacienții imunodeprimați, vârstnicii.

Ce măsuri de precauție poți să iei

Ia în considerare următoarele măsuri pentru a reduce riscul de a dezvolta sau răspândi afecțiunile menționate, așa cum sunt prezentate de Aaron Kassraie în articolul „Germs in the Swimming Pool: A Survival Guide” și sursele menționate anterior:

Fă un duș înainte și după ce petreci timp în piscină;

Nu înghiți apa din piscină! De asemenea, ai grijă inclusiv ca cei mici să nu facă acest lucru;

În cazul bebelușilor, folosește scutece speciale pentru piscină și schimbă-le regulat;

Nu urina și nu defeca în piscină;

Nu intra în piscină dacă tocmai ai avut un episod diareic;

Usucă-ți bine urechile după ce ieși din piscină – scurge apa prin înclinarea capului pe o parte. O altă recomandare este să folosești dopuri de urechi atunci când înoți;

După ce ieși din piscină, schimbă-te în haine curate și lenjerie intimă uscată, pentru a împiedica menținerea unui mediu umed în zona genitală;

Nu intra în piscină dacă prezinți o rană deschisă! Protejează leziunea cu un bandaj rezistent la apă;

Ia în mod regulat pauze de la înot;

Dacă ai fost diagnosticat cu criptosporidioză, așteaptă cel puțin două săptămâni după ce diareea s-a oprit complet pentru a merge din nou la piscină;

Evită piscinele care miros puternic a clor – acest lucru te poate face să crezi, în mod eronat, că apa este bine dezinfectată. Cu toate acestea, o piscină curată nu trebuie să miroasă puternic a clor. Mirosul provine de la cloraminele rezultate în urma interacțiunii clorului cu bacteriile, murdăria și celulele pielii, ceea ce înseamnă că apa nu este curată;

Alege soluții potrivite de întreținere și dezinfectare pentru piscina personală, folosind dozele recomandate de producători.

Prin urmare, piscinele sunt, în general, spații sigure pentru petrecerea timpului liber. Totuși, poate întâmpla, uneori, ca acestea să fie contaminate cu diferiți agenți patogeni, mai ales dacă nu sunt igienizate corespunzător. Adoptă măsurile de precauție și adresează-te medicului dacă dezvolți manifestări neplăcute după ce ai fost la piscină.

