Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politico

06-12-2025 | 21:37
viktor orban, vladimir putin
AFP

Ungaria a blocat emiterea de euroobligațiuni pentru a ajuta financiar Ucraina, aceasta fiind una dintre cele două opțiuni propuse de Comisia Europeană pentru a finanța efortul de război al Kievului – relatează Politico, citând surse.

Cristian Matei

Emiterea de euroobligațiuni ar sprijini Ucraina în cazul în care UE nu va găsi o modalitate de a utiliza activele înghețate ale statului rus pentru a finanța un împrumut de 165 de miliarde de euro către Kiev.

Comisia Europeană dorește ca cele 27 de țări membre ale UE să convină, în cadrul unui summit care va avea loc la sfârșitul acestei luni, să sprijine economia șubredă a Kievului cu un împrumut bazat pe rezervele imobilizate ale băncii centrale ale Rusiei.

Belgia se opune cu vehemență, deoarece deține cea mai mare parte a fondurilor înghețate și se teme că ar fi pusă în dificultate dacă Kremlinul ar intenta un proces.

Euroobligațiunile ar fi oferit o sursă alternativă de finanțare pentru Ucraina, dar Budapesta a respins ideea emiterii de obligațiuni comune garantate de bugetul UE pe șapte ani, au declarat doi diplomați la o reuniune a ambasadorilor pentru POLITICO.

Decizia Ungariei a venit cu câteva ore înainte de o cină între cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul belgian Bart De Wever la Bruxelles, care avea temă de discuție acest împrumut.

Merz a declarat că intenționa să profite de eveniment pentru a-l convinge pe De Wever.

Iau foarte în serios preocupările și obiecțiile prim-ministrului belgian”, a declarat Merz reporterilor joi seara. „Nu vreau să-l conving, vreau să-l conving că varianta pe care o propunem aici este cea corectă.”

Germania oferă o garanție pentru 25 % din fonduri pentru a convinge Belgia să trimită miliardele înghețate Ucrainei, dar De Wever dorește o garanție mai amplă din partea întregii UE că Belgia va fi asigurată pentru întreaga sumă sau mai mult.

Comisia a propus miercuri euroobligațiunile ca una dintre cele două opțiuni, alături de împrumutul garantat cu active ale Rusiei, pentru a se asigura că fondurile de război ale Ucrainei nu se vor epuiza încă din luna aprilie a anului viitor.

Cu toate acestea, creșterea datoriei prin bugetul UE pentru a susține Ucraina necesită un vot unanim. Refuzul Ungariei ridică acum miza pentru ceea ce se preconizează a fi negocieri intense privind împrumutul, înainte ca liderii UE să se reunească la Bruxelles pe 18 decembrie.

Oficialii nu se așteptau la o soluție imediată, având în vedere opoziția puternică a lui De Wever.

Sursa: Politico

Etichete: Rusia, Ucraina, Ungaria, uniunea europeana,

