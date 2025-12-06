Studiu: Expunerea la mirosul alimentelor bogate în grăsimi în timpul sarcinii ar putea creşte riscul de obezitate la copii

Stiri Sanatate
06-12-2025 | 14:05
gravida
Shutterstock

Alimentaţia din timpul sarcinii este cunoscută ca având un rol important asupra sănătăţii copilului. Dincolo de ceea ce mamele consumă efectiv, mediul senzorial asociat cu mâncarea ar putea conta mai mult decât se credea până acum.

autor
Mihaela Ivăncică

Un nou studiu arată că simpla prezenţă a mirosurilor de alimente bogate în grăsimi în perioada de dezvoltare timpurie poate influenţa modul în care organismul copilului răspunde ulterior la regimul alimentar.

Un studiu realizat de o echipă de la Institutul Max Planck pentru Cercetarea Metabolismului arată că mirosul alimentelor grase în timpul sarcinii creşte riscul descendenţilor de afi supraponderali sau obezi mai târziu în viaţă.

În cadrul studiilor, cercetătorii au hrănit şoareci gestanţi cu o dietă sănătoasă, săracă în grăsimi, dar care conţinea mirosuri de alimente grase, precum mirosul de bacon. La mame nu s-au observat modificări metabolice, însă puii lor au reacţionat mai puternic la o dietă bogată în grăsimi şi au dezvoltat obezitate mai accentuată şi rezistenţă la insulină, un semn al diabetului zaharat de tip 2.

Modificări neurologice observate la descendenţi

Cercetătorii au constatat şi modificări la nivelul creierului urmaşilor. Sistemul dopaminergic, implicat în motivaţie şi recompensă, precum şi neuronii AgRP, care controlează senzaţia de foame şi metabolismul întregului organism, au reacţionat diferit la alimentele bogate în grăsimi.

Citește și
oameni strada
OMS cere acces global la medicamente moderne pentru obezitate și solicită companiilor farmaceutice să reducă prețurile

„Creierele descendenţilor semănau cu cele ale şoarecilor obezi, doar pentru că mamele acestora mâncaseră alimente sănătoase dar care miroseau a mâncare grasă”, a explicat, luni, Laura Casanueva Reimon, unul dintre autorii studiului publicat în revista Nature Metabolism.

Echipa a mai arătat că fetuşii sunt expuşi mirosurilor alimentelor nesănătoase încă din uter şi apoi ca nou-născuţi, în timpul alăptării, prin laptele matern. Activarea artificială, în perioada neonatală, a circuitelor neuronale asociate cu mirosul alimentelor grase a fost suficientă pentru a declanşa obezitate la vârsta adultă.

În ceea ce priveşte relevanţa pentru oameni, este cunoscut faptul că în cazul copiilor cu mame supraponderale aceştia au un risc crescut de a deveni ei înşişi supraponderali.

Acest studiu sugerează că doar simplul miros al alimentelor nesănătoase în timpul dezvoltării poate creşte riscul de copiilor de a deveni supraponderali şi obezi mai târziu în viaţă chiar şi atunci când mamele sunt slabe şi sănătoase. Totuşi, cercetătorii subliniază că, în aceste experimente, mamele au trebuit să consume efectiv alimente care conţineau mirosurile grase; simpla expunere la miros, fără ingestie, nu a dus la obezitate la urmaşi.

Rolul aromelor şi al aditivilor alimentari

„Ceea ce am descoperit schimbă felul în care ne gândim la modul în care regimul alimentar al mamei poate influenţa sănătatea copiilor ei. Până acum, atenţia s-a concentrat mai ales pe sănătatea maternă şi pe efectele negative ale unei diete bogate în grăsimi, cum ar fi riscul de a lua prea mult în greutate. Dar rezultatele noastre sugerează că mirosurile la care sunt expuşi fetuşii şi nou-născuţii ar putea influenţa sănătatea lor ulterioară independent de starea de sănătate a mamei”, a subliniat Sophie Steculorum, coordonatoarea studiului.

Pentru a crea dietele folosite în aceste cercetări, echipa au utilizat diverşi agenţi de aromatizare şi au observat că aceştia conţineau adesea aceleaşi ingrediente folosite frecvent ca aditivi alimentari. Un singur astfel de aditiv a fost suficient pentru a produce aceleaşi efecte la urmaşi.

Autorii notează, în concluziile lor, că este nevoie de cercetări suplimentare pentru a înţelege cum ar putea consumul acestor substanţe în timpul sarcinii sau alăptării să afecteze dezvoltarea copiilor şi sănătatea metabolică a acestora pe termen lung.

Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Sursa: News.ro

Etichete: studiu, obezitate, alimentatie, sarcina,

Dată publicare: 06-12-2025 14:05

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cele trei stadioane pe care poate juca România la Cupa Mondială din 2026
GALERIE FOTO Cele trei stadioane pe care poate juca România la Cupa Mondială din 2026
Citește și...
Copiii care folosesc telefoane devreme riscă obezitate, depresie și lipsă de somn. Explicațiile medicului Mihai Craiu
iLikeIT
Copiii care folosesc telefoane devreme riscă obezitate, depresie și lipsă de somn. Explicațiile medicului Mihai Craiu

Un telefon mobil primit prea devreme poate afecta sănătatea celor mici. Un nou studiu arată că acești copii sunt mult mai predispuși la obezitate și depresie.

OMS cere acces global la medicamente moderne pentru obezitate și solicită companiilor farmaceutice să reducă prețurile
Stiri Sanatate
OMS cere acces global la medicamente moderne pentru obezitate și solicită companiilor farmaceutice să reducă prețurile

Organizația Mondială a Sănătății recomandă folosirea medicamentelor moderne pentru tratamentul obezității și pune accent pe nevoia urgentă ca aceste terapii să fie accesibile peste tot în lume.

Expunerea copiilor la substanțe chimice din plastic crește riscul de boli cronice: obezitate, autism și tulburări cerebrale
Stiri Stiinta
Expunerea copiilor la substanțe chimice din plastic crește riscul de boli cronice: obezitate, autism și tulburări cerebrale

Expunerea zilnică la substanțe chimice din plastic, încă din copilărie, poate avea efecte negative de durată asupra sănătății, crescând riscul de boli cronice, arată cel mai recent studiu.

UNICEF: Unul din trei copii din România este obez. Ce trebuie să conțină „farfuria sănătoasă” pentru a reduce riscurile
Stiri Sanatate
UNICEF: Unul din trei copii din România este obez. Ce trebuie să conțină „farfuria sănătoasă” pentru a reduce riscurile

Un copil din 10 la nivel mondial suferă de obezitate şi riscă să facă boli grave precum diabetul de tip 2.

Tot mai mulți români sunt păcăliți de tratamente falsificate pentru diabet și obezitate. „Crizele sunt insuportabile”
Stiri Sanatate
Tot mai mulți români sunt păcăliți de tratamente falsificate pentru diabet și obezitate. „Crizele sunt insuportabile”

Agenția Europeană a Medicamentului atrage atenția că tot mai multe tratamente falsificate pentru diabet și obezitate sunt promovate prin reclame mincinoase și vândute online.

Recomandări
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO
Stiri externe
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO

Responsabilii americani i-au avertizat pe omologii europeni că, dacă nu-și consolidează până în 2027 capacitățile defensive, Statele Unite își vor sista participarea la anumite mecanisme de apărare ale NATO.

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă
Stiri actuale
Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se îndreaptă spre o posibilă soluționare. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că vineri seară alimentarea cu apă va fi reluată treptat, dar a avertizat că apa nu va fi deocamdată potabilă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Decembrie 2025

02:16:47

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Cătălin Măruță la întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28