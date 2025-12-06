Studiu: Expunerea la mirosul alimentelor bogate în grăsimi în timpul sarcinii ar putea creşte riscul de obezitate la copii

Alimentaţia din timpul sarcinii este cunoscută ca având un rol important asupra sănătăţii copilului. Dincolo de ceea ce mamele consumă efectiv, mediul senzorial asociat cu mâncarea ar putea conta mai mult decât se credea până acum.

Un nou studiu arată că simpla prezenţă a mirosurilor de alimente bogate în grăsimi în perioada de dezvoltare timpurie poate influenţa modul în care organismul copilului răspunde ulterior la regimul alimentar.

Un studiu realizat de o echipă de la Institutul Max Planck pentru Cercetarea Metabolismului arată că mirosul alimentelor grase în timpul sarcinii creşte riscul descendenţilor de afi supraponderali sau obezi mai târziu în viaţă.

În cadrul studiilor, cercetătorii au hrănit şoareci gestanţi cu o dietă sănătoasă, săracă în grăsimi, dar care conţinea mirosuri de alimente grase, precum mirosul de bacon. La mame nu s-au observat modificări metabolice, însă puii lor au reacţionat mai puternic la o dietă bogată în grăsimi şi au dezvoltat obezitate mai accentuată şi rezistenţă la insulină, un semn al diabetului zaharat de tip 2.

Modificări neurologice observate la descendenţi

Cercetătorii au constatat şi modificări la nivelul creierului urmaşilor. Sistemul dopaminergic, implicat în motivaţie şi recompensă, precum şi neuronii AgRP, care controlează senzaţia de foame şi metabolismul întregului organism, au reacţionat diferit la alimentele bogate în grăsimi.

„Creierele descendenţilor semănau cu cele ale şoarecilor obezi, doar pentru că mamele acestora mâncaseră alimente sănătoase dar care miroseau a mâncare grasă”, a explicat, luni, Laura Casanueva Reimon, unul dintre autorii studiului publicat în revista Nature Metabolism.

Echipa a mai arătat că fetuşii sunt expuşi mirosurilor alimentelor nesănătoase încă din uter şi apoi ca nou-născuţi, în timpul alăptării, prin laptele matern. Activarea artificială, în perioada neonatală, a circuitelor neuronale asociate cu mirosul alimentelor grase a fost suficientă pentru a declanşa obezitate la vârsta adultă.

În ceea ce priveşte relevanţa pentru oameni, este cunoscut faptul că în cazul copiilor cu mame supraponderale aceştia au un risc crescut de a deveni ei înşişi supraponderali.

Acest studiu sugerează că doar simplul miros al alimentelor nesănătoase în timpul dezvoltării poate creşte riscul de copiilor de a deveni supraponderali şi obezi mai târziu în viaţă chiar şi atunci când mamele sunt slabe şi sănătoase. Totuşi, cercetătorii subliniază că, în aceste experimente, mamele au trebuit să consume efectiv alimente care conţineau mirosurile grase; simpla expunere la miros, fără ingestie, nu a dus la obezitate la urmaşi.

Rolul aromelor şi al aditivilor alimentari

„Ceea ce am descoperit schimbă felul în care ne gândim la modul în care regimul alimentar al mamei poate influenţa sănătatea copiilor ei. Până acum, atenţia s-a concentrat mai ales pe sănătatea maternă şi pe efectele negative ale unei diete bogate în grăsimi, cum ar fi riscul de a lua prea mult în greutate. Dar rezultatele noastre sugerează că mirosurile la care sunt expuşi fetuşii şi nou-născuţii ar putea influenţa sănătatea lor ulterioară independent de starea de sănătate a mamei”, a subliniat Sophie Steculorum, coordonatoarea studiului.

Pentru a crea dietele folosite în aceste cercetări, echipa au utilizat diverşi agenţi de aromatizare şi au observat că aceştia conţineau adesea aceleaşi ingrediente folosite frecvent ca aditivi alimentari. Un singur astfel de aditiv a fost suficient pentru a produce aceleaşi efecte la urmaşi.

Autorii notează, în concluziile lor, că este nevoie de cercetări suplimentare pentru a înţelege cum ar putea consumul acestor substanţe în timpul sarcinii sau alăptării să afecteze dezvoltarea copiilor şi sănătatea metabolică a acestora pe termen lung.

