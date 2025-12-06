MAI: 21 de sesizări în campania pentru alegerile locale parțiale. Amendă de 4.500 lei pentru distrugerea unui afiș

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au anunțat că, în timpul campaniei pentru alegerile locale parțiale, au fost înregistrate 21 de sesizări privind posibile fapte nelegale, dintre care 13 au fost confirmate, iar șase sunt încă investigate.

De asemenea, o sesizare a fost transmisă către Autoritatea Electorală Permanentă. Angajaţii MAI au dat o amendă de 4500 de lei pentru distrugerea unui afiş electoral, scrie News.ro.

Campania electorală s-a încheiat

Purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog, a anunţat că această campanie electorală s-a încheiat, sâmbătă, la ora 7.00, de la acel moment fiind interzisă continuarea propagandei electorale prin lansarea, afişarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip.

În 7 decembrie vor fi organizate alegeri locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, primarul general al municipiului Bucureşti şi pentru primari din următoarele localităţi: oraşul Găeşti – judeţul Dâmboviţa; comuna Remetea – judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu – judeţul Botoşani;

comuna Marga – judeţul Caraş-Severin; comunele Dobromir şi Lumina – judeţul Constanţa; comunele Şieu şi Poienile de sub Munte – judeţul Maramureş, comuna Sopot – judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii – judeţul Ialomiţa; comuna Vânători – judeţul Iaşi; comuna Cârţa – judeţul Sibiu.

Scrutinul din București este organizat după ce funcția a rămas vacantă în urma plecării lui Nicușor Dan la Președinția României, atribuțiile fiind preluate interimar de Stelian Bujduveanu. Noul primar ales va ocupa mandatul până la alegerile locale programate pentru 2028.

Monica Dajbog a precizat că în timpul campaniei electorale au fost organizate opt manifestări electorale, toate desfăşurându-se în condiţii de siguranţă pentru cetăţeni şi candidaţi.

”Pe parcursul campaniei electorale, s-au înregistrate 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale, în general în legătură cu nerespectarea reglementărilor de afişaj electoral: 13 sesizări s-au confirmat, 2 nu s-au confirmat şi 6 sunt în curs de cercetare. O sesizare nu a fost de competenţa MAI şi a fost transmisă spre soluţionare către Autoritatea Electorală Permanentă. Angajaţii MAI au aplicat o amendă în valoare de 4.500 de lei pentru distrugerea unui afiş electoral. De asemenea, se fac cercetări cu privire la nouă fapte penale”, a afirmat purtătorul de cuvânt al MAI.

Monica Dajbog a precizat că, sâmbătă, efectivele MAI vor asigura măsurile pentru transportul în siguranţă a buletinelor de vot şi a celorlalte materiale electorale de la locurile de depozitare către secţiile de vot.

Astfel, în misiunile de sâmbătă, alături de cei peste 25.000 de colegi prezenţi în teren, au fost mobilizate, suplimentar, aproximativ 3.500 de cadre MAI, iar pentru ziua votului, vor fi mobilizaţi suplimentar aproximativ 5.600 de angajaţi.

”Angajaţii MAI nu intră în niciun moment în contact cu materialele electorale, ci doar asigură protecţia transportului acestora. Materialele electorale nu sunt transportate cu vehicule ale MAI. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi membrii birourilor de vot vor lua în această seară măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare.

De asemenea, vor fixa posturile de pază în jurul secţiilor de vot.

Secţiile de votare vor rămâne sub protecţia efectivelor MAI până mâine dimineaţă când vor fi predate preşedinţilor birourilor electorale, cu sigiliile intacte”, a explicat Monica Dajbog.

Ea a reamintit faptul că alegătorii pot vota numai la secţia de votare la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa.

Cum se votează la alegerile locale 2025

De asemenea, pot vota în localitatea unde au reşedinţa doar alegătorii care şi-au stabilit reşedinţa cu mai mult de 6 luni înainte de data de 7 decembrie şi aceasta este încă valabilă în ziua scrutinului. Cetăţenii care şi-au stabilit reşedinţa cu mai puţin de 6 luni înainte de ziua votului vor putea vota doar în localitatea de domiciliu.

Cetăţenii români pot vota cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român, respectiv:

- cartea de identitate model 1997, cartea de identitate simplă; cartea electronică de identitate; carte de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar în cazul elevilor din şcolile militare.

”Alegătorii care sunt cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene şi care au reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul României votează în baza actului de identitate însoţit de documentul care atestă adresa din România sau certificatul de înregistrare ori cartea de rezidenţă permanentă, după caz. Cetăţenii românii care vor vota cu cartea electronică de identitate nu trebuie să facă dovada domiciliului sau a reşedinţei pentru că în momentul scanării documentului prin intermediul Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, adresa de domiciliu sau de reşedinţă se va afişa automat. Deci, cetăţenii care au carte electronică de identitate vor prezenta documentul operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare pentru scanare şi verificare prin intermediul SIMPV, la fel cum ar fi făcut cu vechiul tip de act de identitate”, a mai transmis Monica Dajbog.

Totodată, cetăţenii care doresc să voteze, dar nu deţin un act de identitate valabil, au posibilitatea de a solicita o carte de identitate provizorie, majoritatea structurilor de evidenţă a persoanelor din judeţul Buzău, din Bucureşti şi din localităţile de care aparţin circumscripţiile electorale unde au loc alegeri asigurând program cu publicul atât sâmbătă, cât şi duminică.

