R. Moldova a solicitat energie de avarie din România, după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent în urma atacurilor rusești

06-12-2025
Moldelectrica a anunțat că atacurile rusești din regiunea Odesa au lăsat fără curent sudul Ucrainei și au afectat fluxurile energetice din zonă.

În urma acestor lovituri, un grup energetic important din Ucraina a fost deconectat, iar liniile de interconexiune au ajuns aproape de limita maximă. Pentru a preveni suprasarcini în sistemul naţional, Moldelectrica a solicitat preventiv energie de avarie din România.

“Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energeric important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. Urmare depăşirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore. Aceasta va menţine funcţionarea sigură a sistemului electroenergetic şi va preveni eventuale suprasarcini. Totodată, îndemnăm cetăţenii Republicii Moldova să consume energia electrică în mod raţional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină şi eventuale deconectări. Monitorizăm în permanenţă evoluţiile şi vom reveni cu informaţii suplimentare atunci când situaţia o va impune pentru următoarele ore”, a precizat operatorul din R. Moldova.

Val de atacuri rusești în Ucraina

Rusia a lansat în noaptea de 6 decembrie un nou val de atacuri cu rachete şi drone asupra oraşelor ucrainene. În regiunea Kiev, cel puţin trei persoane au fost rănite, iar clădirea principală a gării din Fastiv a ars în urma unei lovituri cu drone. Potrivit guvernatorului Mykola Kalashnyk, un bărbat de 42 de ani a fost rănit de schije în Fastiv, iar două femei – de 46 şi 40 de ani – au fost rănite în districtul Vyshhorodskyi, una dintre acestea fiind internată, notează newsmaker.md.

Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă a raportat incendii într-un depozit din Novi Petrivtsi şi într-o locuinţă din Bucea. Explozii au fost semnalate şi în mai multe regiuni ale ţării, inclusiv Lvov, Cernihov, Poltava, Lutsk, Odesa, Zaporojie, Dnipropetrovsk, Volyn, Mîkolaiv şi Bila Ţerkva. Alertele aeriene au fost activate la nivel naţional, după ce avioane MiG-34K, capabile să lanseze rachete Kinzhal, au fost implicate în atacuri.

În Dnipropetrovsk, guvernatorul Vladislav Haivanenko a anunţat incendii provocate de lovituri asupra locuinţelor din Pavlohrad şi asupra infrastructurii din Krivoi Rog. La Nikopol, un băiat de 11 ani a fost rănit. La Lutsk, primarul Ihor Polişciuk a informat că mai multe depozite alimentare au fost cuprinse de flăcări.

Forţele Aeriene ale Poloniei au ridicat avioane de vânătoare pentru a proteja spaţiul aerian naţional, în contextul atacurilor ruseşti prelungite asupra vestului Ucrainei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia loveşte oraşe paşnice chiar în Ziua Sfântului Nicolae, reiterând necesitatea unor sancţiuni suplimentare şi a consolidării sistemelor antiaeriene.

