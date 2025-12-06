România ar putea juca în Grupa D la CM 2026, dacă se va califica, alături de SUA, Paraguay şi Australia

06-12-2025 | 21:08
Mircea Lucescu

Naţionala României va juca în Grupa D la Cupa Mondială de fotbal din 2026, dacă se va califica.

Cristian Matei

Astfel, adversarele sale vor fi Statele Unite, Paraguay şi Australia, potrivit tragerii la sorţi efectuate, vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC.

Naţionala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026.

În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecţionerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca în deplasare şi finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.

Cupa Mondială, prima cu 48 de echipe, va fi găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada, în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, participantele fiind împărţite în 12 grupe a câte patru echipe, din care primele două clasate se vor califica în şaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formaţii de pe locul al treilea.

ianis hagi
Reacțiile tricolorilor după tragerea la sorţi pentru CM 2026. Ianis Hagi: „Două finale pe care le putem câștiga”

Meciul de deschidere va fi cel dintre Mexic şi Africa de Sud, pe 11 iunie, pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico.

Argentina, campioana mondială en titre, va juca primul său meci contra Algeriei, în Grupa J.

Grupa I se anunţă a fi una dintre cele mai puternice, cu Franţa, vicecampioana mondială, Senegal şi Norvegia, potrivit Agerpres.

Componenţa grupelor:

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D;
Grupa B: Canada, UEFA Play-off A, Qatar, Elveţia;
Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia;
Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C;
Grupa E: Germania, Curacao, Cote d'Ivoire, Ecuador;
Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B, Tunisia;
Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă;
Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay;
Grupa I: Franţa, Senegal, FIFA Play-off 2, Norvegia;
Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania;
Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1, Uzbekistan, Columbia;
Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama.

UEFA Play-off A: Ţara Galilor/Bosnia-Herţegovina - Italia/Irlanda de Nord
UEFA Play-off B: Ucraina/Suedia - Polonia/Albania
UEFA Play-off C: Slovacia/Kosovo - Turcia/România
UEFA Play-off D: Cehia/Irlanda - Danemarca/Macedonia de Nord
FIFA Play-off 1: RD Congo - Noua Caledonie/Jamaica
FIFA Play-off 2: Irak - Bolivia/Surinam

Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv

Sursa: Agerpres

Heidi Klum i s-a alăturat lui Robbie Williams la tragerea la sorți a Cupei Mondiale de Fotbal FIFA 2026, desfășurată la Kennedy Centre din Washington D.C., vineri seară.

Ianis Hagi a declarat, joi, după tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială, că pentru tricolori urmează două finale pe care le pot câştiga.

Sute de tehnicieni STS lucrează în schimburi în aceste zile, ca să rezolve problemele ce apar în secții. Deja sunt ocupați, pentru că în sâmbătă seară se pun în funcțiune tabletele pentru înregistrarea și verificarea alegătorilor.

