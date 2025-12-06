A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, însă poate fi folosită doar la toalete

A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița. Va dura, însă, până va ajunge peste tot, pentru că rețeaua are peste 700 de kilometri.

Oamenii trebuie să știe că, deocamdată, apa este destinată exclusiv pentru grupurile sanitare.

De altfel, un mesaj Ro-Alert, emis periodic de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, le va aminti că este strict interzis consumul și nu trebuie folosită nici pentru spălat ori gătit. Până când apa va deveni potabilă, în localitățile afectate se va împărți apă îmbuteliată.

Echipaje ale jandarmeriei patrulează printre blocurile din Breaza și pe străzile din Câmpina. Unii locatari ies la fereastră și ascultă. Localnicii primesc și mesaje Ro-Alert prin care sunt anunțați același lucru: că apa nu poate fi băută sau folosită pentru gătit ori spălat. Așa că trebuie să meargă în punctele special stabilite unde fiecare primește apă îmbuteliată pe semnătură.

Localnic: ”Măcar a dat drumul la toaletă, că era groaznic la bloc. E curată, dar ni s-a spus să nu o folosim nici măcar la spălat și la vase. Și așa facem că nu vrem să riscăm. Îți vine să îi dai drumul să te speli pe mâini după ce folosești toaleta, dar ne obișnuim.”

Localnic: ”Nu poți să o pui în gură, că se simte foarte mult mirosul de clor.”

Apa a plecat de la principalul distribuitor prin conducte, vineri, la ora 23:00. Dar rețeaua are 700 de kilometri. Autoritățile spun că rezultatele testelor bacteriologice necesare pentru certificarea apei ca potabilă vin în cel putin 72 de ore de la prelevare, timp în care nu se poate garanta pentru consum.

Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova: ”Analizele DSP vor ieşi undeva săptămâna viitoare. În tot acest timp, Guvernul României, prin rezervele de stat, vor continua să alimenteze zonele afectate cu apă potabilă.”

Cătălin Albu, Director DSP Prahova: ”Vom merge să recoltăm din nou probe pentru a putea vedea care sunt parametrii de potabilitate. Sistemul este încă gol şi nu este echilibrat, vor mai trebui luate alte analize în momentul în care acesta se va echilibra. Şi atunci o să vedem partea finală a analizelor şi vom vedea care este gradul de potabilitate al apei.”

Autoritățile au rugat populația să nu încerce să folosească apa altfel decât la toalete, până cand nu vor face anunțul oficial că este potabilă, indiferent de ce mesaje ar putea circula pe rețelele sociale.

Oamenii nu mai aveau apă de vinerea trecută, când alimentarea a fost oprită din cauza siuatiei de la barajul Paltinu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













