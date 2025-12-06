Adolescenți filmați în timp ce se bat într-o autogară din Alba. Unul dintre ei ar fi avut un pumnal asupra sa

06-12-2025 | 14:11
Doi adolescenţi au fost filmaţi în timp ce se bat, într-un spaţiu public ce pare să fie o autogară, unde sunt autobuze parcate.

Deşi prin zonă se vad trecători, nimeni nu intervine. Câţiva dintre martorii la incident, care par să ii cunoască pe cei implicaţi, cer insistent sa nu fie folosit pumnalul pe care unul dintre cei implicaţi pare că l-ar avea asupra sa.

Potrivit jurnaliştilor locali de la Ziarul Unirea, conflictul violent a izbucnit zilele trecute în autogara din municipiul Sebeş, protagonişti fiind doi elevi ai Liceului Tehnologic din oraş. Cei doi s-ar fi luat la bătaie pentru o fată.

Disputa verbală s-a transformat rapid într-o bătaie în toată regula. Martorii susţin că situaţia a devenit critică în momentul în care unul dintre tineri ar fi scos un pumnal.

Pe imaginile surprinse de martori se aude cum privitorii strigă: „Ia-l, ia-l! Bă, nu vă băgaţi! Cum să dai cu pumnalul? Ia-i pumnalul!”. Cu toate acestea, martorii au stat rezervaţi şi nu s-au implicat pentru a încerca să aplaneze conflictul.

Potrivit informaţiilor Ziarului Unirea, în urma incidentului, unul dintre elevi a fost lovit în repetate rânduri cu pumnii în zona feţei.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 06-12-2025 14:11

