Inter Milano a învins cu 4-0 Como, pe teren propriu. Presa italiană: „Chivu, singur în frunte, pentru o noapte”

06-12-2025 | 21:35
inter milano-como
Echipa italiană Inter Milano a câștigat sâmbătă seara pe teren propriu, cu 4-0, împotriva formației Como, în etapa a 14-a din Serie A.

Lautaro Martinez a deschis scorul pe San Siro, în minutul 11 al meciului cu echipa lui Cesc Fabregas, Como. Argentinianul este golgeter în Serie A, cu şapte goluri marcate până acum. Alvaro Morata a ieşit accidentat, în minutul 32 şi la pauză Inter conducea cu avantaj minim. Thuram a făcut 2-0 în minutul 59, iar Hakan Calhanoglu a mărit avantajul echipei lui Chivu în minutul 80. Carlos Augusto a închis tabela, în minutul 86, şi a fost Inter – Como 4-0.

Inter revine momentan pe prima poziţie a clasamentului, cu 30 de puncte, dar AC Milan – echipa de pe locul doi, cu 28 de puncte, are un meci în minus. Como e pe locul 6, cu 24 de puncte.

”Inter, un adevărat spectacol: patru goluri împotriva lui Como, Chivu ajunge singur în fruntea clasamentului pentru o noapte. Cei 75.000 de suporteri interiști, înfofoliți până la gât în această seară rece de decembrie, au venit să vadă cum echipa lui Chivu spulberă cu 4-0 pe Como. O demonstrație de forță și un cinism de nivel înalt împotriva unei formații care nu mai pierduse de 11 meciuri, victorie ce propulsează Inter pe primul loc”, a scris publicația italiană Gazzeta dello Sporto despre echipa antrenorului român. 

