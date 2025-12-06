O femeie a murit înghețată pe un munte din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Bărbatul, acuzat de omor din culpă

06-12-2025 | 21:31
femeie moarta munte
O femeia ar fi fost lăsată să înghețe de către iubitul ei, aproape de vârful unui munte din Austria. Bărbatul a fost surprins coborând pe versant, dar fără partenera lui.

autor
Aura Trif

Kerstin Gurtner, în vârstă de 33 de ani, a murit la mai puțin de 50 de metri de vârful muntelui Grossglockner, pe 19 ianuarie, fiind condusă și apoi abandonată acolo de iubitul ei, alpinist experimentat, Thomas Plamberger, relatează New York Post.

Originară din Salzburg, tânăra se descria pe rețelele sociale drept un „copil al iernii” și o „persoană a muntelui”. Bărbatul, în vârstă de 39 de ani, este acum acuzat de omor din culpă pentru excursia nocturnă, pe timp de iarnă, în care a împins-o pe Kerstin, o alpinistă neexperimentată, să urce peste 3.700 de metri în condiții de -20 de grade spre cel mai înalt vârf al Austriei.

Filmul tragediei

„În jurul orei 2:00, inculpatul și-a lăsat iubita neprotejată, epuizată, hipotermică și dezorientată, la aproximativ 50 de metri sub crucea de pe vârful Grossglockner. Femeia a înghețat până la moarte. Întrucât inculpatul, spre deosebire de iubita lui, era foarte experimentat în ture alpine la altitudine și planificase excursia, el trebuia considerat ghidul responsabil”, se arată într-o declarație a Parchetului din Innsbruck.

Cei doi au rămas efectiv blocați începând cu ora 20:50, însă bărbatul nu a apelat serviciile de urgență și nici nu a semnalat vreo problemă atunci când au văzut un elicopter de poliție trecând pe lângă ei la ora 22:50, potrivit procurorilor, citați de publicația Heute. Imagini de pe webcam au surprins tabăra celor doi, aproape de vârful Grossglockner, acolo unde femeia a fost găsită moartă.

Individul a sunat salvamontiștii abia la ora 01:35, după care și-ar fi pus telefonul pe silențios, susțin procurorii. Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, el ar fi plecat, abandonând-o pe iubita lui pe muntele înghețat, fără să o acopere nici măcar cu folia de supraviețuire pe care o aveau la îndemână. La ora 02:30, o cameră de supraveghere de pe traseu l-a surprins coborând de pe munte.

Individul ar fi contactat din nou serviciile de urgență la 03:30. Avocatul său, Kurt Jelinek, susține însă că clientul său este nevinovat și afirmă că moartea lui Gutner a fost „un accident tragic și nefericit”.

Pe o pagină memorială dedicată tinerei au apărut numeroase mesaje de condoleanțe:
„Odihnește-te în pacea cerească”, a scris cineva. „În spatele lacrimilor durerii se află zâmbetul amintirii”, a adăugat altcineva. Un alt mesaj spune: „Sunt profund întristat de această pierdere, îmi exprim sincerele condoleanțe. Este imposibil să găsești cuvintele potrivite.”

Thomas Plamberger a fost inculpat joi, iar procesul său este așteptat să înceapă în februarie. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de maximum trei ani de închisoare.

Sursa: New York Post

Etichete: munte, austria, omor, hipotermie,

Dată publicare: 06-12-2025 21:13

