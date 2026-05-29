De-a lungul timpului, PRO TV a susținut constant proiecte și campanii cu impact social și educațional, iar prin PRO VIITOR își extinde această direcție și creează un context amplu în care atât angajații, cât și publicul, pot descoperi și integra mai ușor practici sustenabile în viața de zi cu zi.

Pe parcursul lunii, PRO VIITOR va reuni activități și inițiative prietenoase cu mediul. Joi, 4 iunie, la Roaba de Cultură (Bulevardul Aviatorilor 106), va avea loc proiecția VOYO a filmului FLOW – o experiență cinematografică ce invită la reflecție asupra relației dintre oameni, natură și echilibru. De asemenea, sâmbătă, 20 iunie, Treasure Hunt VOYO x I’Velo, organizat la I’Velo Relax Herăstrău (Bulevardul Aviatorilor 78), va promova mobilitatea urbană sustenabilă și mișcarea în aer liber.

În cadrul Știrilor PRO TV, reporterii Larisa Antal și Valentina Neagu vor aduce în atenția telespectatorilor, pe tot parcursul lunii iunie, o serie de materiale dedicate comunităților și inițiativelor care generează schimbări reale – de la exemple de consum responsabil, reciclare și reducerea risipei, până la transport și turism responsabil, economie locală și proiecte sociale sau agricole care contribuie la protejarea mediului și la dezvoltarea unor comunități mai echilibrate.

Tot în cadrul PRO VIITOR, emisiunea Vorbește Lumea va integra materiale și intervenții dedicate alimentației responsabile, reciclării, reutilizării creative, economisirii resurselor, mișcării și unui stil de viață sănătos. Telespectatorii vor urmări subiecte despre reducerea risipei alimentare, reciclarea hainelor și a bateriilor, reutilizarea creativă a obiectelor, transportul alternativ și activitățile în aer liber, alături de invitați și specialiști preocupați în wellbeing.

Prin PRO VIITOR, PRO TV continuă să susțină inițiative care generează impact pozitiv și să aducă în atenția publicului exemple care demonstrează că schimbarea poate începe din gesturi mici, comunități unite și alegeri sustenabile făcute zi de zi.

PRO VIITOR – O lună pentru o lume mai bună!