„Pe parcursul mini-vacanței de Rusalii și de 1 Iunie vor fi ploi de durată, dar puține, mai ales după-amiaza și seara, la munte, în partea de sud-est și, foarte probabil, și în partea de nord-vest a țării. Duminică, vom avea ceva mai multe manifestări de instabilitate atmosferică, și anume averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, la munte, în partea de est și de sud-est și pe arii restrânse în centru", a menționat Catrina.

Potrivit sursei citate, pe parcursul zilei de luni, 1 Iunie, în majoritatea regiunilor se vor semnala ploi, iar din punct de vedere termic vor exista variații de la o zi la alta.

„Luni, vor fi ploi ceva mai organizate. Vorbim despre perioade cu ploi în majoritatea regiunilor. Pentru București, în general, din punct de vedere al temperaturilor, de la o zi la alta vor fi ușoare variații, însă, per ansamblu, temperaturile se vor situa în jurul celor caracteristice perioadei din calendar, adică așa cum ar trebui să se înregistreze în mod normal. Din perspectiva ploilor, așteptăm perioade cu precipitații atât duminică, cât și luni", a explicat reprezentanta ANM.

În ceea ce privește situația pe Litoral, regimul termic va rămâne asemănător celui din restul țării, iar din punct de vedere pluviometric își vor face apariția ploile. „Nu înseamnă că va ploua continuu, însă vor fi perioade cu ploi în această mini-vacanță de Rusalii”, a precizat Oana Catrina.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, două atenționări Cod galben și o informare de intensificări ale vântului ce vizează, până sâmbătă seara, majoritatea regiunilor.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul acestei zile, între orele 10:00 - 21:00, va fi în vigoare un Cod galben de vânt în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50 - 70 km/h. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi intensificări de 70 - 90 km/h.

Un al doilea Cod galben de intensificări ale vântului va fi valabil sâmbătă, în intervalul orar 10:00 - 21:00, în zone din Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei. În aceste areale, rafalele vor atinge viteze de 50 - 70 km/h, iar la munte de 70 - 90 km/h.

Pentru zona Municipiului București, meteorologii estimează o vreme frumoasă, dar cu cer variabil și intensificări temporare ale vântului, în cursul zilelor de vineri și sâmbătă.