Protestele constau în „controale amănunţite şi chiar totale la bunurile care intră şi ies din România”, sindicaliştii anunţând că iau în calcul greva generală.

"Se pierd bani dacă proiectul noii legi a salarizării va fi adoptat aşa cum este acum. Coeficientul pentru angajaţii Vămii scade de la 2,70 la aproximativ 2,40. De asemenea, angajaţii din vămi nu au niciun spor, a fost eliminată indemnizaţia de hrană, din păcate atât în vechea lege, cât şi în noua lege ei nu mai beneficiază de sporurile de care beneficiau celelalte categorii din frontieră, mă refer la cel de frontieră şi pentru munca prestată în sâmbete, duminici şi sărbători legale. Mai mult, faţă de celelalte categorii, deşi s-a stabilit, în sfârşit, un spor şi pentru ei, cel de radiaţii, este de 10%, în schimb celelalte categorii beneficiază de 20%", a declarat, vineri, pentru News.ro, liderul Sindicatului Naţional Meridian, Negoiţă Voinea.

Controale amănunțite în punctele vamale

El a subliniat că în unele puncte vamale se înregistrează întârzieri, în condiţiile în care acţiunea de protest presupune „controale amănunţite şi chiar totale la bunurile care intră şi ies din România”.

"Sperăm ca atât cetăţenii, cât şi operatorii economici să ne înţeleagă pentru că, din păcate, de 10 ani de zile ne chinuim ca autorităţile române să ne asculte şi pe noi, să avem un dialog şi, din păcate, nu îl avem, în continuare", a adăugat Negoiţă Voinea.

El a subliniat că protestele vor continua.

"Mai mult decât atât, noi am sesizat instituţia Autorităţii Vamale Române că vom declanşa grevă generală, aşteptăm până şi săptămâna viitoare şi, dacă nu se îndeplinesc solicitările, probabil vom declanşa greva generală, vom notifica şi Inspectoratul Teritorial de Muncă", a menţionat liderul de sindicat.