SURSE: Președintele Nicușor Dan va face o nouă desemnare de premier la începutul lunii septembrie

”Dacă va fi cazul, vor fi voturi și de la parlamentari care pleacă din AUR, însă doar dacă va fi cazul”, mai spun sursele citate.

Conform surselor citate, premierul va fi ”independent politic”, iar Guvernul va fi unul al PSD, dar instalat cu voturile UDMR și PACE, UPD și neafiliați.

Astfel, sunt foarte mari șanse ca noul guvern să fie instalat în a doua săptămână din septembrie, ”dar sigur până la finalul lunii”.

Cronologia crizei politice din România după căderea Guvernului Bolojan

România a intrat într-o criză politică majoră în primăvara anului 2026 (05 mai), după destrămarea coaliției de guvernare și adoptarea unei moțiuni de cenzură care a dus la demiterea Cabinetului condus de Ilie Bolojan.

La aproape patru luni de la căderea Executivului, țara continua să fie administrată de un guvern interimar, fără puteri depline.

20 aprilie 2026: PSD se retrage din Guvern

Criza a început oficial când PSD a decis să iasă de la guvernare. Ilie Bolojan a calificat decizia drept „complet greșită și iresponsabilă”, însă a anunțat că nu va demisiona și că Executivul va continua să funcționeze.

În acel moment, PSD a anunțat că următorul pas va fi depunerea unei moțiuni de cenzură.

28 aprilie 2026: Depunerea moțiunii de cenzură

PSD, AUR și PACE au depus moțiunea de cenzură intitulată: „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

Guvernul Bolojan - din care făcea parte și PSD - a fost acuzat de PSD, AUR și PACE că pregătește privatizări și vânzări de active strategice fără dezbatere publică și fără acord politic suficient.

5 mai 2026: Guvernul Bolojan este demis

Momentul decisiv al crizei s-a produs în 5 mai, când moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi pentru, mult peste pragul constituțional de 233 de voturi. Guvernul Bolojan a fost demis și a intrat automat în regim interimar.

5 mai 2026: România rămâne cu un guvern interimar

Conform Constituției, Executivul demis a rămas la Palatul Victoria pentru administrarea treburilor curente, însă fără posibilitatea de a adopta reforme majore sau ordonanțe importante.

Președintele Nicușor Dan a început consultările pentru formarea unei noi majorități parlamentare.

Mai–iunie 2026: Negocieri fără rezultat

După căderea guvernului, președintele Nicușor Dan a încercat refacerea unei majorități proeuropene formate din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților.

PNL și USR au refuzat însă să revină la guvernare alături de PSD după ce social-democrații au contribuit la căderea Cabinetului Bolojan.

Negocierile au intrat într-un blocaj prelungit.

4 iunie 2026: Prima nominalizare pentru funcția de premier

La aproape o lună după căderea guvernului, Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru.

Acesta nu a reușit însă să adune o majoritate parlamentară care să susțină învestirea unui nou cabinet.

În dimineața zilei în care urma să prezinte lista guvernului în Parlament, Eugen Tomac a renunțat la mandat, pentru că nu a reușit să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru învestire.

14 iunie 2026: Adrian Veștea este desemnat premier și provoacă un scandal în PNL

Tot în luna iunie, Nicușor Dan îl desemnează pe liberalul Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov și fost ministru al Dezvoltării, pentru funcția de prim-ministru - dar fără să se consulte și cu conducerea PNL.

Președintele a afirmat că este nevoie de „o soluție politică” pentru ieșirea din blocaj.

Desemnarea lui Veștea a provoacat un conflict major între Cotroceni și conducerea PNL. Ilie Bolojan a susținut că nu a fost consultat și a calificat decizia lui Nicușor Dan drept „un act ostil” și „o evidentă încercare de rupere a PNL”. PNL a refuzat să susțină noul premier desemnat, iar USR a anunță la rândul său că nu va vota un guvern sprijinit de PSD.

Guvernul Veștea nu a reușit să coaguleze suficient sprijin, pentru că PNL, USR și UDMR au refuzat să îl susțină.