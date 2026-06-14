După publicarea în Monitorul Oficial a decretului, acesta are la dispoziţie 10 zile să vină în faţa Parlamentului cu guvernul său şi cu un program de guvernare.

Anunţul a fost făcut de Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat duminică, 14 iunie 2026, următoarele decrete:

Decret pentru revocarea Decretului nr. 316/2026 privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru (prin care a fost desemnat domnul Eugen Tomac în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru);

Decret privind desemnarea domnului Adrian-Ioan Veştea în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică dimineaţă, că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe liberalul Adrian Veştea.

”În acest moment este clar că o soluţie politică este cea care este potrivită”, a subliniat preşedintele.

La rândul său, Veştea a precizat că îşi asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, subliniind că îşi doreşte un guvern politic, care să îşi asume reforme reale.