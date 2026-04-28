Moţiunea de cenzură este intitulată „STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului".

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia. Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor 'analize exploratorii' redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică. În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale", se arată în textul moţiunii de cenzură.

România ar pierde „miliarde de lei”

Iniţiatorii moţiunii menţionează că prin aceste tranzacţii statul român ar pierde "miliarde de lei" prin subevaluarea activelor.

„Practic, sunt bani evaporaţi din patrimoniul public, urmare a dispoziţiei premierului Bolojan, prin pixul vicepremierului Gheorghiu. Iar efectele nu se opresc aici: scade valoarea acestor companii, scade influenţa statului în sectoare strategice, iar în cazul Romgaz se coboară chiar sub praguri de control esenţiale. Este o decizie care slăbeşte poziţia statului exact acolo unde ar trebui să fie mai puternic. Dacă asta nu este subminare a economiei naţionale, atunci ce este?!", susţin iniţiatorii.

Parlamentarii care au iniţiat moţiunea de cenzură precizează că pentru a distrage atenţia publică, „în scopul celei mai mari ticăloşii din ultimele decenii", s-a întocmit o listă de companii profitabile, amestecate "cu abilitate" printre companiile cu pierderi, şi "s-a pedalat" pe urgenţa scoaterii acestora la vânzare.

„În contextul economic şi geopolitic actual, România ar trebui să îşi consolideze activele, pe modelul celorlalte state din UE, nu să le dezmembreze şi să le înstrăineze exact când acestea produc venit. Cazul CEC Bank este emblematic. O bancă profitabilă, stabilă, cu rol esenţial în finanţarea economiei reale, este tratată ca o problemă tocmai pentru că susţine programe guvernamentale. Vorbim despre o instituţie cu profit de aproximativ 668 de milioane de lei, cu active de aproape 100 de miliarde de lei şi capitaluri proprii de peste 5 miliarde de lei. Şi totuşi, această bancă este evaluată pentru listare la doar 5,4 miliarde de lei. (...) Aceeaşi lipsă de logică se regăseşte şi în cazul Salrom. Într-un moment în care România descoperă că deţine resurse de grafit de importanţă strategică pentru industria europeană şi pentru tranziţia energetică - existând deja proiecte majore şi cereri de finanţare de aproximativ 450 de milioane de euro - Guvernul vrea să vândă. Netransparent şi cu mare discount! Evaluarea de aproximativ 616 milioane de lei, făcută de Guvern, ignoră complet dimensiunea strategică a Salrom şi potenţialul acestei companii, dar de perspectiva exploatării zăcământului de grafit", menţionează moţiunea de cenzură.

Romgaz, o țintă pentru vânzări

Propunerile privind Hidroelectrica şi Romgaz merg în aceeaşi direcţie - două companii profitabile, piloni ai securităţii energetice, care contribuie anual cu peste 5,4 miliarde de lei la buget, sunt transformate în ţinte pentru vânzări accelerate, afirmă iniţiatorii.

„Ca şi cum nu i-ar fi îndeajuns că vinde cele mai preţioase active ale statului, premierul şi vicepremierul vor să se descotorosească inclusiv de industria de apărare! Nota Cabinetului viceprim-ministrului include în analiză Romarm/Uzina Mecanică Cugir, Avioane Craiova şi Romaero, propunând listarea la bursă a unor companii din sectorul de apărare. În contextul geopolitic actual, creşterea cheltuielilor NATO la 2,5% din PIB, războiul din Ucraina, consolidarea industriei europene de apărare, această propunere este lipsită de orice viziune pentru securitatea României. Invocarea PNRR este, după cum am arătat deja, o perdea de fum. Jaloanele nu cer vânzări rapide, ci paşi concreţi şi planificaţi. Premierul Bolojan a ales însă cea mai radicală interpretare, pentru a grăbi decizii care, în mod normal, ar necesita luni de analiză şi consultare. Nu există nicio obligaţie reală de a vinde acum! Toate aceste elemente conturează imaginea unui executiv care nu mai guvernează în interesul României. A unui guvern care acţionează haotic, fără dialog şi fără responsabilitate, care tratează activele statului ca pe nişte bunuri dispensabile şi care confundă administrarea cu înstrăinarea", se spune în moţiune.

„Românii au fost trădaţi”

Moţiunea de cenzură subliniază că „românii au fost trădaţi, abandonaţi şi ignoraţi" de un prim-ministru care a tăiat de peste tot, fără a ţine cont de realităţile sociale.

„Măsurile dure de austeritate au avut un efect direct asupra traiului cetăţenilor, au prăbuşit puterea de cumpărare şi au dus la creşterea accelerată a inflaţiei. Evoluţia finanţelor în ultimul an ne indică un stat extrem de cheltuitor, care sub masca curăţeniei administrative a început să extragă din ce în ce mai mulţi bani de la populaţie şi de la companiile locale, pentru a-şi hrăni în continuare îndeplinirea unor promisiuni asumate netransparent. Deşi în disonanţă cu discursul public al puterii, execuţia bugetară validată de Eurostat aruncă în aer ridicolul propagandei. În timp ce vă asumaţi măsuri care şi-ar fi dovedit eficacitatea, deficitul bugetar real, cel calculat conform standardelor europene, ESA, a fost de 7,9% din PIB, nu 7,65% aşa cum aţi clamat în declaraţiile de presă, numite de fiecare dată, impropriu, conferinţe de presă. Mai grav, cheltuielile statului au rămas blocate la 43,3% din PIB, identice cu cele din 2024, spulberând mitul marelui reformator. Aţi îngheţat pensiile, aţi redus salariile unor bugetari de rând, dar statul continuă să coste la fel de mult. În realitate, tăierile dumneavoastră au vizat doar cetăţeanul de rând, în timp ce structurile de forţă şi privilegiile au rămas intacte", se arată în text.

Semnatarii moţiunii mai spun că, în timp ce românii resimt zilnic scăderea nivelului de trai, cea mai dramatică din ultimii 25 de ani, Ilie Bolojan continuă să ignore realitatea şi să prezinte drept succes o politică ce produce, de fapt, sărăcie şi tensiune socială.

„Când 80% dintre cetăţeni spun că ţara merge într-o direcţie greşită, nu mai este loc de interpretări! Am sperat că evitând conflictul vom face lucrurile să funcţioneze, dar e clar că acest lucru nu e posibil când cealaltă parte respinge orice instrument democratic în raport cu partenerii de coaliţie. România nu mai are timp pentru experimente eşuate. Este nevoie de o schimbare rapidă şi fermă, înainte ca efectele acestei guvernări să devină ireversibile. Un guvern care chiar înţelege ce înseamnă interesul naţional şi lucrează pentru oameni începe cu echilibrele de bază ale societăţii. Credem că ar fi timpul să se aducă pe agendă subiectul indexării pensiilor, o restanţă pe care statul român o are faţă de seniori, faţă de cei care au muncit o viaţă şi care au dreptul la un trai decent, nu să fie puşi, lună de lună, în situaţia de a alege între medicamente şi hrană", menţionează textul moţiunii.

Programele de investiții, sabotate de premier

Un alt capitol despre care semnatarii textului spun că a fost permanent "sabotat" de premierul Ilie Bolojan se referă la continuarea programelor de investiţii.

Aceştia mai precizează, de asemenea, că un Guvern responsabil trebuie să rezolve şi inechităţile grave din sistemul bugetar, iar Legea salarizării are un aport esenţial în arhitectura statului: dacă diferenţele sunt arbitrare şi disproporţionate, sistemul se fracturează.

„În locul oamenilor aţi ales ideologia, domnule Bolojan, ideologia care distruge şi dezbină România! În guvernul pe care l-aţi condus aţi promovat tezele unui fals progresism, împotriva intereselor economiei naţionale şi ale poporului român! Sub masca modernizării iluzorii şi a aşa-ziselor reforme, v-aţi propus să impuneţi în România un model străin de sufletul acestui popor şi o ideologie care nu hrăneşte, nu încălzeşte, ci doar dezbină şi distruge societatea românească. Pentru a vă asigura protecţia politică, aţi preluat, fără niciun filtru, toate aberaţiile unei birocraţii transnaţionale, rupte total de realităţile din Europa şi din România. Pentru a fi primul din clasă în faţa acestor birocraţi, aţi preluat pe nemestecate tot ce vi s-a cerut. Nici măcar nu aţi schiţat intenţia de a explica şi de a apăra particularităţile economiei naţionale, cum vedem că fac toate celelalte state membre ale Uniunii Europene", mai spune moţiunea.

Iniţiatorii moţiunii îi amintesc premierului Ilie Bolojan că a afirmat despre anumite categorii de persoane că sunt "precum şobolanii" care rod din cămara statului şi, în loc să îşi ceară scuze pentru că a comis "o monstruozitate de sorginte nazistă", comparând oamenii cu şobolanii, a insistat că e doar o metaforă, pentru a se face înţeles oamenilor.

„Când ocupaţi o funcţie atât de înaltă, domnule prim-ministru Bolojan, ar fi trebuit să cunoaşteţi originea nazistă a unor astfel de asocieri. Ar fi trebuit să ştiţi că săptămânalul german Der Sturmer, ce a funcţionat din 1923 până în 1945, uzita adesea de aşa-zisa metaforă a domniei voastre pentru a-i desemna pe cei indezirabili. Dar probabil că aveţi o cultură istorică la fel de rudimentară ca şi cea economică! Sau nu vă pasă de nimeni şi de nimic, aşa cum aţi dovedit în cele 10 luni nefaste în care aţi condus Guvernul României! Pentru toate aceste motive, Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat, Alianţa pentru Unirea Românilor şi PACE - Întâi România depun prezenta moţiune de cenzură şi solicită demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. România nu are nevoie de un guvern care instaurează sărăcirea populaţiei ca politică de stat! România nu are nevoie de un executiv care îşi lichidează resursele, ci de unul care ştie să le administreze! Acest Guvern aflat sub conducerea lui Ilie Bolojan a arătat că nu poate face nici una, nici alta. De aceea, trebuie să plece", mai spune moţiunea de cenzură.