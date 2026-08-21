”Nu poate să facă acelaşi lucru pe care l-a făcut domnul Veştea”, a afirmat Ciucu. O eventuală fuziune PNL-USR ar fi o greşeală, crede liberalul.

"Am o relaţie bună, decentă, cu Alexandru Nazare. Ca ministru de Finanţe a făcut nişte lucruri grozave, s-a coordonat cu premierul. De obicei, miniştrii de finanţe ascultă de premieri. (…). Deci am o relaţie bună cu Alexandru Nazare, intenţionez să mi-o menţin, dar ca Alexandru Nazare să ajungă premier are nevoie de un vot de încredere în interiorul partidului nostru. Şi dacă vrea ca să fie premier, nu poate să facă acelaşi lucru pe care l-a făcut domnul Veştea. Trebuie să vină şi să zică…", a declarat Ciprian Ciucu, joi seară, la B1 TV.

Ciucu a explicat că Nazare nu este membru PNL şi că acesta "singur îşi va alege drumul".

"Domnul Nazare singur îşi va alege drumul, pentru că în acest moment nu este membru al Partidului Naţional Liberal. (…) Dar domnul Nazare este fost membru PNL cu afinităţi foarte clare în partidul nostru, asumat în poziţie, a fost parlamentar. Este un membru cu care nu ne este ruşine", a spus Ciucu.

El a adăugat că PNL a făcut deja o nominalizare pentru funcţia de premier, pe care nu a schimbat-o.

"Noi am făcut o nominalizare în persoana domnului Siegfried Mureşan şi nu am schimbat-o", a precizat Ciucu.

Întrebat despre o eventuală fuziune PNL-USR, Ciucu a declarat: "USR-ul este un partid respectabil, are propriul lui drum. Pot fi foarte bine partenerii noştri la următoarele alegeri, împreună cu alţii (...) dar ar fi o greşeală să se topească USR în PNL, în acest moment. Am trăit cu toţii diferite fuziuni, iar în politică, din păcate, 2 plus 2 nu fac 4. Sau 1 plus 3 nu fac 4, ci fac 3,5 sau fac 3".

Liberalul crede că, în cazul unei fuziuni, "nu toţi sunt de acord cu fuziunea şi atunci se duc către următoarea opţiune": "Dar pot accepta o alianţă electorală mult mai uşor, care nu înseamnă fuziune. Şi permite acelui partid să aibă propria conducere şi propria reprezentare şi propriile politici. De aceea, eu nu cred că este o idee bună să ne unim acum cu USR. Nu ştiu de unde vine asta. Este o temă falsă, pusă de adversarii noştri pe tapet".

Numele lui Alexandru Nazare ca viitor premier a fost vehiculat încă de la debutul crizei politice.