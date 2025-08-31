Sondaj Avangarde: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), favoriți în alegerile pentru Primăria Capitalei

31-08-2025 | 11:29
USR va fi pe primul loc la alegerile parlamentare, dacă acestea ar avea loc într-o săptămână, iar Daniel Băluţă (PSD) şi Ciprian Ciucu (PNL) sunt preferaţi la Primăria Capitalei, arată un sondaj Avangarde.

Cristian Anton

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.070 de persoane şi este reprezentativ pentru populaţia adultă la nivelul Municipiului Bucureşti. Marja de eroare este +/-3,2%.

Intervievarea a avut loc telefonic, în perioada 22 - 30 august.

La întrebarea "Care este cea mai importantă problemă a Municipiului Bucureşti?", 22% dintre cei chestionaţi au răspuns că infrastructura rutieră, 18%, aglomeraţia în trafic, 9% - politicul şi câte 8% poluarea, sănătatea şi educaţia. Urmează locurile de parcare (6%), consumul de droguri (5%), termoficarea (5%), spaţiile verzi (4%), curăţenia (3%) şi infrastructura pietonală (2%). Restul nu au răspuns.

Întrebate care ar fi cea mai importantă investiţie în Capitală, 29% dintre cei întrebaţi au indicat construirea unui spital nou, 18% - finalizarea centurii A0, 16% - schimbarea conductelor de termoficare şi 11% - construirea de parcări. Cei întrebaţi au mai indicat modernizarea străzilor din cartiere (8%), construirea de noi creşe (7%), dezvoltarea imobiliară (4%), construcţia unei săli polivalente (4 %) sau construcţia unui patinoar (2%).

Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, la egalitate cu 25% din opțiunile de vot

La întrebarea "Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Primăria Municipiului Bucureşti, dumneavoastră personal cu ce candidat aţi vota", 72% dintre cei întrebaţi au indicat un candidat anume.

Pe primul loc s-au clasat Daniel Băluţă (PSD) şi Ciprian Ciucu (PNL) cu câte 25% din voturi, urmaţi de Cătălin Drulă (USR), cu 20%, Anca Alexandrescu (independentă), cu 18%, Vlad Gheorghe (DREPT), cu 5%, Ana Ciceală (SENS), cu 2% şi Octavian Berceanu (independent) - 2%.

Dintre cei care au răspuns, 3% au indicat un alt candidat decât cei menţionaţi.

Întrebaţi ce partid sau alianţă ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cei chestionaţi au răspuns: USR (25%), AUR (23%), PSD (20%), PNL (18%), PUSL (5%), SOS România (3%), PMP (2%), DREPT (2%), SENS (1%) iar 1% au indicat alt partid.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 31-08-2025 11:29

