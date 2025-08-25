Cine va fi candidatul PSD la Primăria Capitalei în 2025. Mihai Tudose: ”Este și domnul Daniel Băluță o variantă”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut că a discutat ”tangenţial” cu premierul Ilie Bolojan despre Primăria Capitalei, în cadrul întâlnirii pe care au avut-o duminică seară.

El spune că data alegerilor pentru primărie ar urma să fie discutată în cadrul coaliţiei de guvernare.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, luni, dacă în cadrul întâlnirii avute, duminică seară, cu Ilie Bolojan au vorbit şi despre Primăria Capitalei. ”Tangenţial”, a răspuns Grindeanu, potrivit News.ro.

Întrebat când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei, liderul PSD a răspuns: ”Nu ştiu, cred că e o discuţie pe care o să o avem după masă în coaliţie, dacă vom avea această coaliţie, şi după care o să comunicăm”.

La rândul său, președintele Consiliului Național al PSD, Mihai Tudose, a fost întrebat de jurnaliști dacă primarul sectorului 4, Daniel Băluță, ar putea fi candidatul PSD la Primăria Capitalei, ținând cont de sondajul recent realizat de CURS.

Reporter: Daniel Băluță este o variantă?

Mihai Tudose: ”Este și domnul Daniel Băluță o variantă și după cum am văzut în ultimele sondaje pe care le-ați prezentat e cel mai bine clasat.”

Gabriela Firea nu a renunțat la ideea de a candida din nou la Primăria Capitalei

În 11 august, președinta PSD București, Gabriela Firea, recunoștea în mod indirect faptul că nu a renunțat complet la ideea de a candida din nou la alegerile pentru Primăria Capitalei, după ce, în 2024, a pierdut în fața lui Nicușor Dan.

”Discutăm. Vedem dacă vor avea loc alegeri, în primul rând. Discutăm la următoarea ședință, așa am stabilit acum”, a spus Firea luni, 11 august, la sediul PSD, după ședința Biroului Permanent Național în care social-democrații au anunțat condițiile în care revin la masa negocierilor cu PNL, USR și UDMR.

Întrebată ce părere are despre faptul că președintele Nicușor Dan l-ar susține pe Cătălin Drulă la PMB, șefa PSD București a răspuns: „Îi urăm mult succes”. 

