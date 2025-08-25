PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei

La aproape o lună de când a blocat Pachetul 2 de măsuri fiscale, PSD îngroapă parțial securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.

Dar chiar și așa, președintele interimar Sorin Grindeanu spune că se va întâlni cu reprezentanții PNL, USR și UDMR doar pentru a discuta setul doi de măsuri. Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea dinamita din nou coaliția.

Sorin Grindeanu și-a chemat colegii de partid la sediul din Kiseleff ca să-i convingă să se întoarcă la sedințele coaliției de guvernare.

La aproape o lună de la ultima întâlnire dintre șefii partidelor de la cârma țării, social-democrații au revenit la sentimente mai bune, însă tot pun condiții.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „S-a votat în unanimitate ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei, pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le avem în acest moment în Pachetul 2 – restanţe care se referă la măsuri fiscale şi restanţele de pe administraţie”.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este chemat în coaliție să prezinte impactul măsurilor fiscale asupra bugetului, dar și prima variantă a rectificării bugetare.

Mai mulți primari social-democrați cer ca procentul de disponibilizări din primării și consilii județene, de 20%, să nu se aplice și celor care și-au redus deja personalul. Sunt obiecții și asupra taxării multinaționalelor, dar și în ceea ce privește proiectele prin PNRR și programul Anghel Saligny care urmează să fie sistate.

În varianta ideală, Pachetul 2 de măsuri fiscale ar putea fi asumat de Guvern în Parlament vineri, 29 august.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: „Dialog între președinții partidelor a existat și va exista, în așa fel încât să armonizăm toate pozițiile pentru a avea Pachetul 2 în cel mai scurt timp. Nu cred că va ieși vreun partid din coaliție, de la guvernare în acest moment”.

Modificări ar putea apărea și la comasarea și desființarea unor instituții publice sau la numirile în fruntea companiilor de stat.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: „Sunt instituții-mamut cu sute de angajați care au un raport de activitate pe site-ul instituției de câteva zeci de pagini anual, asta poate să facă și ChatGPT, și asta poate să facă și un singur angajat”.

PSD amenință cu ruperea coaliției de guvernare

Odată stins un scandal, mocnește altul. CURS a prezentat un sondaj în care primarul Sectorului 4, Daniel Băluță ar câștiga lupta pentru Primăria Capitalei cu Cătălin Drulă, candidatul USR. Și INSCOP îl dă câștigător tot pe Băluță, dar într-o luptă cu primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Reporter: Vă doriți să fiți candidatul PSD la primărie?

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4: Îmi doresc să termin planșeul, îmi doresc să termin magistrala 4 de metrou.

Pentru a se asigura că lucrurile rămân așa, iar candidatul PSD este favorit, Sorin Grindeanu spune clar că nu trebuie să existe un candidat comun PNL-USR la Primăria Capitalei.

Reporter: S-ar rupe coaliția în acest caz?

Sorin Grindeanu: Sunt șanse foarte mari. Există o posibilitate să se ridice foarte mult tensiunea, de aceea trebuie să privim cu înțelepciune.

Data alegerilor va fi stabilită de coaliția de guvernare.

