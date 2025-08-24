Cum ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei. Politicienii cu cele mai multe șanse

Un sondaj de opinie realizat de CURS arată că Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR), Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) se numără printre politicenii cu cele mai mari șanse la Primăria Capitalei.

Adrian Popovici

Primarul PSD al Sectorului 4 Daniel Băluţă este candidatul cel mai bine plasat în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă (USR) la diferenţă de 2 procente, pe locul al treilea, la egalitate, aflându-se Ciprian Ciucu şi Cristian Popescu Piedone, conform datelor unui sondaj CURS. La votul pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, primul loc revine USR, urmad de PSD, aur, PNL şi POT. Aproape jumătate dintre cei chestionaţi - 47%, consideră că alegerile locale în Capitală ar trebui organizate în 2026, argumentul fiind că acum nu există fonduri.

Conform sondajului, ale cărui date au fost făcute publice duminică, 24% dintre cei întrebaţi cu cine ar vota pentru funcţia de primar al Capitalei dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri l-au indicat pe social-democratul Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, locul al doilea revenindu-i lui Cătălin Drulă (USR), cu 20%.

Pe locul al treilea se află, la egalitate, cu 11%, fostul şef al ANPC Cristian Popescu Piedone, aflat sub control judiciar, şi liberalul Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6.

În clasament urmează Anca Alexandrescu - 9%, Octavian Berceanu (REPER) - 7%, Mihai Enache (AUIR) - 6%, Diana Şoşoacă (SOS) - 5%, Vlad Gheorghe (DREPT) şi Ana Ciceală (SESNS) cu câte 3%.

În ceea ce priveşte votul pentru Consiliul General, pe primul loc se află USR - 23%, urmat de PSD - 21%, AUR - 18%, PNL - 14%, POT - 7%, PUSL - 6%, sos rOMÂNIA - 5%, REPER - 4%,

Aproape jumătate dintre cei chestionaţi - 47%, consideră că alegerile locale în Capitală ar trebui organizate în 2026, argumentul fiind că acum nu există fonduri, 26% nu le consideră o prioritate, iar 24% spun că ar trebui organizate cât mai repede.

Sondajul a fost realizat în perioada 12 - 22 august, pe un eşantion de 1.100 de persoane reprezentând populaţia adultă din Bucureşti. Datele au fost culese faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor. Marja maximă de eroare este +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.

