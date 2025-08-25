Cătălin Drulă: ”Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. E un drept democratic”

25-08-2025 | 16:19
Catalin Drula
Deputatul USR Cătălin Drulă, posibil candidat comun la Primăria Capitalei din partea USR și PNL, afirmă că ”vom avea alegeri pentru Primăria Capitalei în această toamnă”, în noiembrie, ”pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”.

Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Drulă afirmă că ”nu PSD decide dacă avem alegeri la București!”, lansând totodată un atac verbal la adresa președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care nu s-a arătat convins de faptul că vor fi organizate alegeri pentru Primăria Capitalei în noiembrie 2025.

”Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat.

Anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere. Toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici. Președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic.”, a mai spus Drulă.

Catalin Drula
Drulă vrea candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei. Spune că și Bolojan susține această variantă

Ştefan Pălărie (USR): Cred că cel mai bine ar fi ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc la jumătatea lunii noiembrie

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat luni că în opinia sa cel mai bine ar fi ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc la jumătatea lunii noiembrie, el precizând că discuţiile privind un candidat comun ar trebui să aibă loc după ce încheie cu Pachetul 2.

”Legat de alegerile pentru Primăria Bucureşti, l-aţi auzit pe domnul premier, Ilie Bolojan, a emis una dintre datele posibile, jumătatea lunii în noiembrie, cea care a fost deja discutată în şedinţa de coaliţie”, a spus Ştefan Pălărie, potrivit News.ro.

Liderul senatorilor USR a afirmat că nu ar numi tensiuni între partide, în urma sondajelor apărute.

Dimpotrivă, USR are o agenda reformistă, îşi doreşte să se facă în sfârşit, în al 12-lea ceas, modificările necesare, mult prea mult amânate. Ele reprezintă, în momentul de faţă, prima prioritate. (..) Nu avem încă aceste discuţii. Nu s-au purtat aceste discuţii. Mai degrabă ele se poartă, aţi văzut, în spaţiu public. Sunt sondaje care sunt comandate de către diferite partide, propuse sau făcute publice în spaţiu public. Discuţiile acestea, eu cred că este rândul lor să aibă loc după ce încheiem cu Pachetul 2”, a completat Pălărie.

Despre data alegerilor locale, senatorul USR a arătat că, de pe data de 14 mai, când a fost eliberată funcţia de primar general al Capitalei, ca urmare a alegerii lui Nicuşor Dan ca preşedinte al ţării, până la jumătatea lunii noimbrie vor fi trecut deja şase luni.

”Eu cred că este în continuare nevoie să avem un primar, un primar cu drepturi depline, care să poată să continue proiectele reformatoare ale lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei. Deci, pentru mine, cred că cel mai bine ar fi ca alegerile să aibă loc la jumătatea lunii noiembrie. Ştiţi foarte bine că este un termen restrâns de campanie pentru alegerile parţiale şi în felul acesta putem să intrăm într-o logică normală aşezată a lucrurilor”, a explicat Ştefan Pălărie.

Etichete: USR, catalin drula, alegeri, primaria capitalei,

Dată publicare: 25-08-2025 16:19

Un sondaj de opinie realizat de CURS arată că Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR), Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) se numără printre politicenii cu cele mai mari șanse la Primăria Capitalei.

Deputatul USR Cătălin Drulă afirmă că şi-ar dori o candidatură comună a USR, PNL şi a altor formaţiuni politice reformiste pentru Primăria Capitalei.

Preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan şi liderul USR Dominic Fritz au stabilit ca PNL şi USR să aibă un candidat comun la Primăria Capitalei, pentru a nu diviza voturile dreptei, susţin surse politice pentru News.ro.  

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a arătat nemulțumit, luni, de posibilitatea ca PNL și USR să susțină un candidat comun la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Ucraina apreciază sincer sprijinul și livrările „vitale” de echipament defensiv din partea României, a transmis președintele Volodimir Zelenski pe platforma X.

CFR Călători, amenințată cu oprirea activității din cauza datoriei de 8,2 milioane de euro, își poate continua circulația după remedierea situației în urma unei întâlniri la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF).

