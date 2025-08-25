Cătălin Drulă: ”Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. E un drept democratic”

Deputatul USR Cătălin Drulă, posibil candidat comun la Primăria Capitalei din partea USR și PNL, afirmă că ”vom avea alegeri pentru Primăria Capitalei în această toamnă”, în noiembrie, ”pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Drulă afirmă că ”nu PSD decide dacă avem alegeri la București!”, lansând totodată un atac verbal la adresa președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care nu s-a arătat convins de faptul că vor fi organizate alegeri pentru Primăria Capitalei în noiembrie 2025.

”Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat.

Anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere. Toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici. Președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic.”, a mai spus Drulă.

Ştefan Pălărie (USR): Cred că cel mai bine ar fi ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc la jumătatea lunii noiembrie

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat luni că în opinia sa cel mai bine ar fi ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc la jumătatea lunii noiembrie, el precizând că discuţiile privind un candidat comun ar trebui să aibă loc după ce încheie cu Pachetul 2.

”Legat de alegerile pentru Primăria Bucureşti, l-aţi auzit pe domnul premier, Ilie Bolojan, a emis una dintre datele posibile, jumătatea lunii în noiembrie, cea care a fost deja discutată în şedinţa de coaliţie”, a spus Ştefan Pălărie, potrivit News.ro.

Liderul senatorilor USR a afirmat că nu ar numi tensiuni între partide, în urma sondajelor apărute.

”Dimpotrivă, USR are o agenda reformistă, îşi doreşte să se facă în sfârşit, în al 12-lea ceas, modificările necesare, mult prea mult amânate. Ele reprezintă, în momentul de faţă, prima prioritate. (..) Nu avem încă aceste discuţii. Nu s-au purtat aceste discuţii. Mai degrabă ele se poartă, aţi văzut, în spaţiu public. Sunt sondaje care sunt comandate de către diferite partide, propuse sau făcute publice în spaţiu public. Discuţiile acestea, eu cred că este rândul lor să aibă loc după ce încheiem cu Pachetul 2”, a completat Pălărie.

Despre data alegerilor locale, senatorul USR a arătat că, de pe data de 14 mai, când a fost eliberată funcţia de primar general al Capitalei, ca urmare a alegerii lui Nicuşor Dan ca preşedinte al ţării, până la jumătatea lunii noimbrie vor fi trecut deja şase luni.

”Eu cred că este în continuare nevoie să avem un primar, un primar cu drepturi depline, care să poată să continue proiectele reformatoare ale lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei. Deci, pentru mine, cred că cel mai bine ar fi ca alegerile să aibă loc la jumătatea lunii noiembrie. Ştiţi foarte bine că este un termen restrâns de campanie pentru alegerile parţiale şi în felul acesta putem să intrăm într-o logică normală aşezată a lucrurilor”, a explicat Ştefan Pălărie.

