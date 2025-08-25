Ciprian Ciucu, despre candidatura Gabrielei Firea la Primăria Capitalei: ”Ar fi haios. Nu m-aș duce după fentă”

Ciprian Ciucu, primarul liberal al Sectorului 6, a declarat că o eventuală candidatură a Gabrielei Firea la Primăria Capitalei ”ar fi haioasă”, dar el nu s-ar ”duce după fenta” asta, întrucât PSD își protejează deocamdată candidatul real.

Primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, întrebat despre o eventuală intrare în cursă a Gabrielei Firea în bătălia pentru Primăria Capitalei, că ”ar fi haios”, el considerând că PSD ar putea încerca să arunce pe piaţă tot felul de nume pentru protejarea candidatului ”real”.

Întrebat, luni seară, la B1 Tv, despre varianta vehiculată în interiorul PSD că Gabriela Firea ar urma să fie testată în sondajele interne ale partidului şi că ar putea fi candidatul PSD la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a spus că ”ar fi haios”, dar că ”ar fi interesant să candideze împotriva doamnei Firea”.

”Sunt puţini primari care au fost în mandat şi şi-au revenit. Mă refer la municipii şi la oraşe mari. Un singur exemplu îmi vine în minte, domnul Scripcaru de la Braşov. A revenit pe munca domniei sale, dar susţinut şi de o coaliţie. Doamna Firea e acum în Parlamentul European. Pentru mine ar fi haios (să candideze – n.r.). Ar fi interesant să candidez împotriva doamnei Firea”, a afirmat Ciprian Ciucu.

”Nu m-aș duce după fenta cu candidatura doamnei Firea”

Totodată, liberalul Ciucu consideră că este posibil ca PSD să încerce să protejeze candidatul ”real” al partidului la alegerile de la Bucureşti şi că din acest motiv social-democraţii aruncă pe piaţă diverse nume.

”Nu m-aş duce după fenta cu candidatura doamnei Firea. Posibil ca PSD să încerce protejarea candidatului real”, a declarat Ciucu.

Întrebat dacă se aşteaptă ca PSD să desemneze candidat un om din partid sau din afară, Ciprian Ciucu a răspuns: ”Cel mai probabil din echipa domnului Grindeanu”.

