Primăria Capitalei ia în calcul un program decalat pentru angajați, ca să elibereze traficul la orele de vârf

Primarul interimar Stelian Bujduveanu propune decalarea programului la instituțiile din București, pentru ca părinții să își poată duce copiii la școală. Decizia va fi luată săptămâna viitoare.

”Nu ne costă nimic să ne facem treaba şi să facem ordine în oraş. Problema este că aceste organe ale statului, vorbim de Primăria capitalei, primăria de sector, prefectura, trebuie să lucreze împreună. Vă dau un alt exemplu pe care astăzi l-am analizat, dar abia de săptămâna viitoare putem lua o decizie. Dacă putem, noi, Primăria Capitalei, trebuie să se dăm un exemplu. Putem să scoatem acele maşini din trafic, în sensul în care angajaţii primăriei Municipului Bucureşti şi a altor instituţii din Municipul Bucureşti pot începe decalat programul, ca să lăsăm timp părinţilor care îşi duc copiii la şcoală să aibă timp să ajungă şi ei la muncă, într-un timp util”, a declarat Stelian Bujduveanu, la Antena 1.

Primarul interimar al Capitalei a precizat că aceasta va fi discuţia de marţi, la Prefectură, împreună cu inspectoratul, cum armonizăm aceste ore. Potrivit lui Bujduveanu, numai în aparatul propriu al Primăriei generale, în clădirea de pe Elisabeta, sunt aproape 1000 de oameni angajaţi.

”Gândiţi-vă câţi angajaţi ai statului român sunt în clădirile din centrul municipului Bucureşti, şi acei oameni, mare parte dintre ei, trebuie şi ei să-şi ducă copiii la şcoală. Dacă am face această programare, în care să începem, cei care nu avem această obligaţie de a duce copiii la şcoală, mai devreme sau mai târziu, programul ar rămâne la fel, pentru că munca-i muncă, nu poţi să ieşi din el, dar lăsăm loc, ca în acel interval foarte aglomerat, de ora 7-9 dimineaţa, cine n-are de dus copiii la şcoală, să asigurăm că cei care au de dus copiii la şcoală şi trebuie să ajungă la muncă, în intervalul normal, să aibă mai mult loc în trafic. Nu putem să obligăm bucureştenii să renunţă la maşini”, a expplicat primarul.

Măsuri pentru fluidizarea traficului din București de începerea școlii

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat măsuri pentru fluidizarea traficului, odată cu începerea şcolii.

”Pregătiri pentru începutul anului şcolar. Vreau ca odată cu începerea şcolii traficul din Bucureşti să fie cât mai bine organizat. De aceea, am avut o întâlnire de lucru cu Prefectura Bucureşti, Brigada Rutieră, Poliţia Română, Poliţia Locală şi poliţiile locale de sector pentru a stabili măsurile necesare astfel încât traficul din Bucureşti să fie cât mai fluent odată cu începerea şcolii”, spune primarul interimar al Capitalei, într-o postare pe Facebook.

Stelian Bujduveanu spune că toate echipajele Poliţiei Locale şi ale poliţiilor de sector vor fi mobilizate pentru a monitoriza intersecţiile şi zonele din jurul şcolilor.

În zonele unde se desfăşoară lucrări, parcările vor fi desfiinţate temporar şi benzile de circulaţie vor fi eliberate, pentru a asigura fluenţa traficului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













