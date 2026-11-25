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Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, un memoriu către Curtea Constituţională, în cadrul examinării excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (5) lit. e) din Codul penal, în redactarea introdusă prin Legea nr. 217/2020, în care arată că „protejarea copiilor împotriva abuzurilor sexuale reprezintă o obligaţie constituţională şi convenţională a statului român iar legislaţia penală trebuie să asigure o protecţie efectivă, adaptată vulnerabilităţii copiilor, prin sancţiuni proporţionale cu gravitatea faptelor”.

„Preşedintele României a transmis Curţii Constituţionale în data de 24 noiembrie 2026 un memoriu amicus curiae în cadrul examinării excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (5) lit. e) din Codul penal, în redactarea introdusă prin Legea nr. 217/2020. Dispoziţiile supuse controlului de constituţionalitate prevăd agravarea răspunderii penale în cazul săvârşirii de către o persoană majoră a infracţiunii de act sexual cu un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani. Prin memoriul transmis, Preşedintele României susţine respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că diferenţierea răspunderii penale în considerarea majoratului făptuitorului are o justificare obiectivă şi raţională, răspunde unui scop legitim de rang constituţional şi se înscrie în marja de apreciere a legiuitorului în materia politicii penale”, anunţă Administraţia Prezidenţială într-un comunicat oficial.

Potrivit preşedintelui, „argumentele prezentate au la bază dispoziţiile Constituţiei, jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, standardele europene şi internaţionale privind protecţia copiilor, precum şi repere de drept comparat”.

Pedeapsa pentru violarea unui copil ar scădea la 2 ani

„Protejarea copiilor împotriva abuzurilor sexuale reprezintă o obligaţie constituţională şi convenţională a statului român. Legislaţia penală trebuie să asigure o protecţie efectivă, adaptată vulnerabilităţii copiilor, prin sancţiuni proporţionale cu gravitatea faptelor. Demersul Preşedintelui României priveşte exclusiv aspectele de constituţionalitate ale normei supuse controlului, cu respectarea deplină a independenţei Curţii Constituţionale şi a instanţelor judecătoreşti, fără a antama situaţia de fapt, răspunderea penală a persoanelor implicate sau soluţionarea cauzei de fond”, menţionează comunicatul.

Comunitatea Declic le cere judecătorilor Curţii Constituţionale să menţină pedepsele actuale pentru adulţii care abuzează sexual copii, înaintea deciziei anunţate pentru miercuri, 25 noiembrie.

Membrii comunităţii avertizează că dacă excepţia de neconstituţionalitate, susţinută în raportul cauzei de judecătorul raportor Cristian Deliorga, va fi admisă, limita pedepsei pentru un adult care întreţine un act sexual cu un copil sub 14 ani ar scădea de la închisoare între 5 ani şi 12 ani la închisoare între 2 ani şi 9 ani, iar în aceste condiţii există riscul ca abuzatorii de copii să nu meargă deloc la închisoare, dat fiind că o pedeapsă de până la 3 ani poate fi suspendată sub supraveghere.

Organizaţia a depus un memoriu juridic, Amicus Curiae, în dosarul 1703D/2021, demers susţinut de aproape 1.000 de cetăţeni care au trimis solicitări directe magistraţilor CCR, prin email.