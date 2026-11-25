Bărbat din Constanța, arestat preventiv după ce și-ar fi lovit fiul de 9 ani cu un scaun în cap
Caz șocant în Constanța. Un bărbat de 45 de ani a fost arestat preventiv după ce și-ar fi bătut fiul de 9 ani. Mama victimei este cea care a cerut ajutorul polițiștilor, iar copilul a fost transportat la spital.
Sursa: ProTV
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Scandalul a început marți seară, după ce bărbatul ar fi consumat alcool. Furios, și-a atacat copilul de 9 ani și, potrivit unor surse apropiate anchetei, i-ar fi dat cu scaunul în cap.
Mama a sunat îngrozită la 112 și a solicitat și intervenția medicilor. La fața locului au ajuns imediat polițiștii și un echipaj de la ambulanță, care l-a bandajat pe copil și l-a transportat la spital. Bărbatul ar fi devenit recalcitrant și la sosirea polițiștilor.
Oamenii legii l-au evacuat pe individ din locuință și au emis un ordin de protecție provizoriu față de femeia de 36 de ani și cei patru copii minori, cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani, astfel că omul trebuie să păstreze o distanță de 200 de metri față de familia lui.
Agresorul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile pentru violență în familie.
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