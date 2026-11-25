Generează rezumat cu AI

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cazurile de abuz, neglijare, exploatare și violență asupra copiilor pot fi semnalate la numărul unic național gratuit 119.

Scandalul a început marți seară, după ce bărbatul ar fi consumat alcool. Furios, și-a atacat copilul de 9 ani și, potrivit unor surse apropiate anchetei, i-ar fi dat cu scaunul în cap.

Mama a sunat îngrozită la 112 și a solicitat și intervenția medicilor. La fața locului au ajuns imediat polițiștii și un echipaj de la ambulanță, care l-a bandajat pe copil și l-a transportat la spital. Bărbatul ar fi devenit recalcitrant și la sosirea polițiștilor.

Oamenii legii l-au evacuat pe individ din locuință și au emis un ordin de protecție provizoriu față de femeia de 36 de ani și cei patru copii minori, cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani, astfel că omul trebuie să păstreze o distanță de 200 de metri față de familia lui.

Agresorul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile pentru violență în familie.