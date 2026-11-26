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Parchetul General a anunțat că a început urmărirea penală împotriva lui George Simion, liderul AUR și deputat în Parlamentul României, pentru instigare publică. Procurorii susțin că, într-un videoclip postat pe Facebook în martie 2025, acesta ar fi îndemnat la acte de violență extremă, tortură sau chiar la suprimarea vieții membrilor Biroului Electoral Central, folosind expresia „ar trebui jupuiți în piața publică”.

Comunicatul procurorilor:

„În cursul zilei de astăzi, 26 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un deputat din Parlamentul României sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat următoarea situație de fapt:

În data de 09 martie 2025, în jurul orei 22.00, inculpatul, având calitatea de deputat în Parlamentul României și lider al unei formațiuni politice, a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, videoclipul cu titlul ”Reacție la cald” (apreciat de un număr de 45.446 de urmăritori, la care a primit, până la data de 10 martie 2025, un număr de 7823 de comentarii și a fost distribuit de 6143 de ori).

Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei ” ar trebui jupuiți în piața publică”, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central – ” Cei care au comis lovitura de stat” (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidențiale).

Mesajul transmis prin intermediul rețelei sociale s-a realizat în contextul în care, la aceeași dată, la sediul BEC, mai multe persoane, inclusiv parlamentari din aceeași formațiune politică, manifestau la sediul BEC, protestul degenerând în exercitarea de acte de violență prin incendierea și spargerea unor bunuri și rănirea jandarmilor.

Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie”, transmite Parchetul General.

George Simion, la ieșirea de la audieri: „Tot dosarul acesta este o mascaradă”

La ieșirea de la audieri, George Simion a declarat că procurorii i-au schimbat calitatea din suspect în inculpat și a acuzat că dosarul ar avea un scop politic.

„Tot dosarul acesta este o mascaradă. Procurorul Rareș Petru Stan, care de doi ani se ocupă de opoziție, de tot ce înseamnă AUR și Călin Georgescu. Împotriva oricărei practici juridice, după un an și jumătate mi se schimbă încadrarea juridică și sunt pus sub acuzare”, a precizat Simion.

„Este vizată înlăturarea partidului AUR”

În plus, liderul AUR susține că este vizat în acest dosar pentru că partidul său a refuzat să „facă pace cu sistemul”

„Este vizată înlăturarea partidului AUR pentru că am refuzat să facem pace cu sistemul”, a afirmat liderul AUR.

Când a ajuns în fața Parchetului, unde îl aştepta un grup de susţinători, liderul AUR a reiterat că „nu am vrut să facem pace cu sistemul”. Totodată, el a subliniat că Parchetul General ar trebui să se ocupe de dosare mult mai importante: „să ancheteze dosarul Nordis, să ne cheme în dosarul anulării alegerilor”.

În schimb, spune el, „procurori care execută ordine politice. Nu este exclus să mă vedeţi aici în altă calitate decât cea în care am fost chemat. România este o dictatură, dar nu va rămâne aşa pentru mult timp”.

Simion a mai spus că Parchetul General ar trebui „să îi dea dreptate lui Călin Georgescu, nu să îl ţină în arest la domiciliu”.

George Simion a anunţat pe reţelele de socializare că a fost citat pentru joi, la ora 11.00, la Parchetul General. „Răspunsul nedemocratic al regimului Nicuşor Dan / PSD: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de «suspect» la Parchetul General”. Acesta a dat atunci de înțeles că demersul procurorilor ar avea legătură cu prezentarea raportului AUR privind anularea alegerilor.

Tot pe Facebook, răspunzând unor comentarii, Simion a precizat că este vorba despre un dosar de instigare publică: „Am primit o citaţie vineri pentru a fi audiat pe data de 26 noiembrie şi am fost sunat astăzi (marţi - n.e.) de un domn poliţist de la cercetări penale pe telefonul soţiei!!! Am crezut că este altă speţă, dar pare că este fix aceeaşi: instigare publică!! Vom vedea joi cu ce am greşit în faţa regimului, alte informaţii nu am acum să pot oferi”.

Reprezentanții Parchetului General au precizat însă, într-un comunicat de presă, că citația a fost transmisă pe 20 noiembrie, iar confirmarea de primire a fost trimisă prin e-mail în aceeași zi. Astfel, audierea lui Simion nu are legătură cu prezentarea raportului privind anularea alegerilor.

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție respinge categoric orice interpretare de natură să atribuie o conotație politică demersurilor judiciare întreprinse în această cauză, activitatea procurorilor fiind guvernată exclusiv de principiile legalității, imparțialității și obiectivității”, a adăugat sursa citată.

Ulterior, președintele AUR a recunoscut pentru Știrile PRO TV că primise, de fapt, citația pe 20 noiembrie, înainte de prezentarea raportului.