Ședință importantă a coaliției. Liderii partidelor decid soarta reformei din administrație, alegerile din București

07-10-2025 | 13:50
Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, Dominic Fritz
Inquam Photos / Octav Ganea

Coaliţia s-a reunit, astăzi, în şedinţă, la Palatul Victoria, de la ora 14.00, pentru a finaliza negocierile privind reforma din administraţia locală.

autor
Cristian Matei

PSD a anunţat deja, prin vocea vicepreședintelui partidului, Lia Olguţa Vasilescu, că este de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate, dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, respectiv de a putea reduce cu 10% bugetului pe salarizare.

În plus, reducerile trebuie să se facă şi în administraţia centrală - au mai avertizat liderii PSD.

Alegerile pentru Primăria Capitalei, subiect fierbinte între PSD și USR-PNL

În şedinţă este aşteptată o discuţie şi cu privire stabilirea datei alegerilor la Primăria Capitalei. PSD a anunţat că pune o condiţie pentru organizarea scrutinului în noiembrie, şi anume un candidat unic al coaliţiei sau fiecare partid să vină cu un candidat separat.

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat că în această săptămână guvernul şi coaliţia ar trebui să ia o decizie în privința organizarea alegerilor locale, la Bucureşti, dar şi în localităţile din ţară unde nu sunt primari aleşi.

Reforma administraţiei locale, restanţa Guvernului Bolojan

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este obligatoriu, din perspectiva social-democraţilor, ca pe pachetul 3, pachetul care se referă la administraţie locală, administraţie centrală, să existe şi partea de relansarea economică.

Reformă în administrația locală. Peste 12.000 de angajați ar putea fi concediați. PSD susține tăierile, cu anumite condiții

Sursa: Pro TV, News.ro

Dată publicare: 07-10-2025 13:50

