Constantin Toma (PSD): Trei sferturi din primării nu dau niciun om afară. Nu trebuie să plesnim de mândrie ce deștepți suntem

06-10-2025
Primarul Buzăului, Constantin Toma (PSD), a declarat luni că, în momentul ăsta, cam trei sferturi din primăriile din România nu vor disponibiliza absolut nici un om, iar reforma administraţiei trebuie făcută, pentru că nici măcar nu e reformă.

”Nu trebuie acum să plesnim, aşa, de mândrie, că nu vom da niciun om afară şi ce deştepţi suntem noi. Deficitul este foarte mare, riscăm să avem probleme şi în economie”, a atras atenţia Toma.

”După părerea mea, în momentul ăsta, cam trei sferturi din primăriile din România nu vor disponibiliza absolut nici un om. Reforma trebuie făcută, nici măcar nu e reformă. Am o poziţie diferită faţă de ce au hotărât colegii astăzi, în Biroul Politic Naţional. Ar reveni în medie patru persoane pe unitate administrativ teritorială (UAT) de disponibilizat. Deci noi mărim salariile, mărim taxele şi impozitele cu 70%, în condiţiile în care 75% din UAT-urile din România nu au bani nici măcar să-şi acopere salariile, nu mai vorbesc de celelalte cheltuieli de funcţionare. Deci trebuie făcut un efort în condiţiile în care şi salariile în zona bucetară sunt mai mari, cam cu 30%, decât în salariile din zona economiei reale, iar nici guvernul, nici primăria nu produc bani. Banii îi luăm de la oameni şi îi luăm de la firme, ăsta este adevărul”, a spus primarul Buzăului, Constantin Toma, despre reforma administraţiei locale.

”Nu trebuie acum să plesnim, aşa, de mândrie, că nu vom da niciun om afară şi ce deştepţi suntem noi. Deficitul este foarte mare, riscăm să avem probleme şi în economie, această criză devine din ce în ce mai mult şi criză economică şi atunci va fi foarte, foarte dificil”, a adăugat primarul.

Constantin Toma a comentat şi afirmaţia primarului Lia Olguţa Vasilescu, că în administraţia locală sunt 125.000 de oameni.

Ministrul Dezvoltării anunță câți bugetari vor fi dați afară. Numai din Poliția Locală vor pleca 4.000 de oameni

”Noi mai avem nişte structuri, care se numesc Direcţia de Asistenţă Socială, centre culturale, cluburi sportive şi aşa mai departe, ce are fiecare primărie şi acolo sunt tot bugetari. Şi sunt o mulţime de preşedinţii de Consilii judeţele, în această ţară, în care cel mai mare angajator dintr-un judeţ este chiar Consiliul Judeţean”, a completat Toma.

Despre reforma administraţiei locale care să vină în paralel cu cea pentru administraţia central, primarul Buzăului a arătat că acest lucru este obligator. ”Trebuie să fie făcute amândouă o dată”, a subliniat primarul.

Bolojan a dat termen o săptămână instituțiilor din subordinea Guvernului să anunțe câți oameni dau afară și ce sporuri taie

