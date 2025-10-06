Concedieri la stat. PSD este de acord cu o reducere de 30%, ”dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”

Partidul Social Democrat a prezentat, luni, formula cu care social-democrații vor merge marți în coaliția cu PNL, USR și UDMR pentru reforma administrației locale, care acum se află într-un blocaj.

Anunțul a fost făcut de vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, alături de președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

Olguța Vasilescu a declarat că PSD își va anunța colegii din coaliția de guvernare că este de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, ”dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”.

”Ce vom susține mâine la coaliție pe pachetul de administrație? În primul rând, aș vrea să vă spun că a fost foarte bine că am blocat acest pachet în momentul în care se discuta despre o reducere cu 45% a numărului de posturi, pentru că asta ar fi însemnat efectiv blocarea administrației publice locale, pentru că s-a pornit de la premise greșite, de la cifre greșite. Se știa că sunt 330.000 de oameni în administrația publică locală, s-a dovedit că sunt 125.000.

Și pentru că nu ne-am opus niciodată acestui pachet al administrației publice locale, am venit și cu niște variante, care se referă la faptul că suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate.

De ce spunem nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate, pentru că sunt la ora actuală stabilite în legislație niște praguri care, din punctul nostru de vedere, nu sunt cele mai fericit alese. Și am dat exemplu de fiecare dată o primărie care are 200.000 de locuitori versus una cu aproape 400.000 de locuitori, conform legii, trebuie să aibă același număr de funcționari publici. Din cauza aceasta am introdus acest prag de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”.

”Să existe totuși o autonomie locală”

Vicepreședintele PSD - care este și primar - a mai spus că vrea ”să existe totuși o autonomie locală”, iar primarii sau președinții de consilii județene să aibă posibilitatea să reducă cu 10% bugetul de cheltuieli de salarizare, dacă ei sunt în ”imposibilitatea” de a face reducerea de personal.

”În al 2-lea rând, am solicitat ca să existe, totuși, o autonomie locală, așa cum este prevăzută și de Constituția României, și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite, primarilor sau președinților de consilii județene să aibă și o a 2-a opțiune, care înseamnă reducerea cu 10% a bugetului de cheltuieli de salarizare. Practic, dacă ei sunt în imposibilitatea de a face reducerea de personal, totuși să contribuie prin această reducere cu 10% a cheltuielilor de personal.

De ce spunem asta? Pentru că primăriile nu seamănă între ele. Avem situații de genul în care la primăriile de sectoare, de exemplu, și angajații de salubritate și cei de la spațiile verzi sunt în schema de personal. Ori în momentul în care s-ar face o reducere otova, așa cum se discuta până acum, ar însemna ca sectoarele sau primăriile din alte orașe să rămână nesalubrizate sau fără servicii de ecarisaj și așa mai departe. Plus primăriile din mediul rural, unde deja au 10 angajați, practic fiecare post este ocupat pentru ceea ce este cerut în baza legii. Ori, o reducere foarte mare, asta ar însemna automat să devină nefuncționale”.

PSD vrea ca viitoarele concedieri să se facă și în administrația centrală, nu doar în cea locală

Nu în ultimul rând, Olguța Vasilescu a anunțat că PSD va propune în ședința coaliției ca tăierile de personal să se facă și în administrația publică centrală.

”De asemenea, am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală, nu doar în administrația publică locală. Practic, în acest pachet vrem să se discute și de un procent de măcar 10% reduceri de personal din administrația publică centrală, pentru că dacă în cea locală, anul trecut, a mai fost o reducere de 10%, în cea centrală de ani de zile nu s-a făcut niciun fel de ... nu numai reducere, dar și de viziune, de structurare a cheltuielilor de personal. 10% din administrația publică centrală pentru că, așa cum este prevăzut procentul pentru administrația publică locală, va însemna tot un procent de 10%.”, a mai spus Vasilescu.

Ea a mai precizat că social-democrații solicită și revizuirea OUG 52/2025 pentru că aceasta înseamnă „efectiv blocarea primăriilor”.

