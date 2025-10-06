Olguţa Vasilescu: „OUG 52/2025 interzice reparațiile și studiile de fezabilitate. Nu mai putem pregăti drumurile de iarnă”

Stiri Politice
06-10-2025 | 17:21
Olguța Vasilescu îl laudă pe Ciolacu pentru negocierile cu PNL: ”Le-ați luat liberalilor și banii de pe pieptul mortului”
Agerpres

Primarul municipiului Craiova, Lia-Olguţa Vasilescu, a informat că, în şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD de luni, s-a cerut revizuirea OUG 52/2025 adoptată săptămâna trecută de Guvern.

autor
Vlad Dobrea

"Am solicitat ca ordonanţa care a trecut săptămâna trecută, 52/2025, cu foarte multe din articole citite pe bandă, să fie revizuită, pentru că, în acest moment, ar însemna, efectiv, blocarea Primăriilor. (...) Acolo se vorbeşte despre faptul că noi, până la sfârşitul anului, nu mai putem să facem reparaţii. Am spus-o de nenumărate ori până acum şi văd că cei de la Ministerul Finanţelor nu înţeleg - serviciile într-o Primărie înseamnă serviciul de iluminat, serviciul de transport public local, serviciul de salubrizare, serviciul de ecarisaj şi aşa mai departe. Este cu totul altceva decât în administraţia publică centrală", a declarat Vasilescu, într-o conferinţă de presă, la finalul BPN al PSD.

Ea a explicat este vorba despre reparaţii de infrastructură, nu de uşi sau birouri: "Înseamnă reparaţii de drumuri, de şcoli, de spitale şi aşa mai departe. Or, în momentul în care s-a interzis efectiv să se facă reparaţii prin această ordonanţă de urgenţă, noi ajungem în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, nu numai în ceea ce priveşte pietruirea sau asfaltarea, dar inclusiv deszăpezirea. Ceea ce va fi tragedie, mai ales în zonele montane".

În al doilea rând, a completat primarul Craiovei, prin OUG sunt interzise studiile de fezabilitate şi expertizele. "Să nu uităm că intrăm pe POR, că trebuie să cheltuim banii europeni, or, în condiţiile în care nu mai poţi să efectuezi studii de fezabilitate şi expertize, automat nu mai poţi să faci absorbţie de fonduri europene", a evidenţiat Lia-Olguţa Vasilescu.

În opinia sa, actul normativ mai prevede şi "alte aberaţii". "Nu mai poţi să mai publici nimic ca şi Primărie. Prin Legea administraţiei publice locale, prin Codul administrativ, eşti obligat, în momentul în care faci o şedinţă de consiliu, să o anunţi public, într-un ziar sau pe un post de televiziune, radio şi aşa mai departe. S-a interzis, asta înseamnă că nu putem să mai ţine şedinţe de Consilii locale, ceea ce, efectiv, este o aberaţie. Din această cauză am solicitat şi miniştrilor noştri să fie foarte atenţi la avizare, dar aici nu avem ce să le reproşăm, pentru că foarte multe dintre aceste lucruri au fost citite pe bandă în şedinţa de Guvern şi, iată, ne-au adus în această situaţie", a explicat Vasilescu. 

Citește și
Cristian Diaconescu
Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu și alți consilieri de la Cotroceni, eliberați din funcții de Nicușor Dan, ”la cerere”

Sursa: Agerpres

Etichete: craiova, lia olguța vasilescu, drumuri, oug, iarna,

Dată publicare: 06-10-2025 17:21

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu și alți consilieri de la Cotroceni, eliberați din funcții de Nicușor Dan, ”la cerere”
Stiri Politice
Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu și alți consilieri de la Cotroceni, eliberați din funcții de Nicușor Dan, ”la cerere”

Președintele Nicușor Dan a eliberat din funcție șase consilieri prezidențiali. Printre aceștia se află Cristian Diaconescu, care îl consilia pe probleme de apărare și siguranță națională, precum și Luminița Odobescu, responsabilă de politică externă.

Accesul minorilor sub 16 ani pe rețele sociale, permis doar cu acord parental. Legea majoratului online a trecut de Senat
Stiri Politice
Accesul minorilor sub 16 ani pe rețele sociale, permis doar cu acord parental. Legea majoratului online a trecut de Senat

Senatul a adoptat luni legea majoratului online, care impune acord parental verificabil pentru accesul minorilor sub 16 ani la servicii online și crearea de conturi.

Grindeanu: PSD vrea ori un candidat comun la Primăria Capitalei, ori ca fiecare partid din coaliție să aibă propriul candidat
Stiri Politice
Grindeanu: PSD vrea ori un candidat comun la Primăria Capitalei, ori ca fiecare partid din coaliție să aibă propriul candidat

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre alegerile în Capitală, că PSD a enunţat câteva condiţii, că îşi doresc ori să fie un candidat comun, toate partidele din coaliţie, ori fiecare partid să aibă un candidat propriu. 

Recomandări
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar
Stiri Justitie
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar

Fostul primar al Bucureștiului Sorin Oprescu, care a fost arestat, sâmbătă după-amiază, la Salonic, în executarea unui mandat european de arestare emis împotriva sa de autoritățile române, a fost, luni, eliberat, cu condiții restrictive.

Cod roșu de inundații în mai multe județe. În Constanța se închid școlile, oamenii sunt sfătuiți să nu iasă din case
Stiri actuale
Cod roșu de inundații în mai multe județe. În Constanța se închid școlile, oamenii sunt sfătuiți să nu iasă din case

Hidrologii au emis avertizări de inundații pentru mai multe județe, Constanța fiind sub cod roșu. Specialiștii Apele Române dau asigurări că râurile mari sunt sub control.

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Octombrie 2025

47:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28