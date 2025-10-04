Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție

04-10-2025 | 09:11
Ilie Bolojan
Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan, la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Laura Culiță

Deși Coaliția nu a ajuns încă la un consens în privința concedierilor la stat, premierul anunță și al treilea pachet de măsuri. Acesta va schimba legislația și pentru actualii și viitorii pensionari. Cumulul pensiei cu salariul la stat ar putea fi interzis, iar condițiile pensionării anticipate înăsprite.

România a reușit să evite intrarea în incapacitate de plată, prin primul pachet de măsuri care a însemnat și creșteri de taxe pentru populație și firme, dar finanțele sunt încă dezechilibrate – spune prim-ministrul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, premierul României: „Degeaba am mărit taxele, dacă banii nu sunt colectați și nu intră efectiv în bugetul statului. Pentru asta e nevoie să avem o disciplină financiară în continuare, să finalizăm digitalizarea ANAF-ului și Vămii, să combatem ferm evaziunea fiscală, să combatem munca la negru.”

Reforma administrației, marea restanță a primelor 100 de zile

După primele 100 de zile de când a preluat guvernarea, o mare restanță este reforma administrației publice locale și centrale. Coaliția de guvernare nu a reușit până acum să ajungă la un consens privind concedierile din ministere, agenții, primării și consilii județene.

ilie bolojan
Bolojan a anunțat interzicerea cumulului pensiei cu salariul până la finalul lunii. „Suntem pe cale să găsim formula”

Ilie Bolojan: „Reforma administrației publice, locale și centrale, este o necesitate și o urgență.”

Așadar, presiunea pe buget rămâne imensă. Premierul cere ca ANAF să aducă bani în plus la buget. Totodată, el anunță că anul viitor nu va aduce noi creșteri de taxe.

Ilie Bolojan: „Ce trebuie să facem este să încasăm impozitele deja stabilite, nu avem în calcul deloc formule care să însemne creșteri de impozite anul viitor.”

Între timp, Guvernul lucrează la modificări legislative pentru actualii și viitorii pensionari.

Corespondent Știrile ProTV: „Pachetul trei de măsuri ar trebui să cuprindă interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, care a fost amânată încă din vară. Tot în acest pachet ar trebui să apară și reducerea posibilităților prin care o persoană va putea ieși anticipat la pensie și reducerea perioadei de șomaj, pentru că Executivul își dorește creșterea numărului de angajați în economia privată.”

Coaliția va trebui să se pună de acord în perioada următoare și în privința tăierilor de subvenții pentru partide.

În ziua 100 a mandatului, premierul Bolojan a prezentat o „dare de seamă” dar și planurile pentru următoarele 100 de zile

