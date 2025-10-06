Reformă în administrația locală. Peste 12.000 de angajați ar putea fi concediați. PSD susține tăierile, cu anumite condiții

Peste 12.000 de angajați din administrația publică ar putea fi concediați. După aproape două luni de discuții, PSD a ajuns la un acord intern privind reducerea cheltuielilor din sistemul public.

La nivel local social-democrații propun o scădere de 10 la sută a bugetelor pentru salarii, iar acolo unde este posibil și tăieri de posturi.

În administrația centrală, reducerea ar urma să fie mai mare de până la 20 la sută. Marți, PSD va merge cu această variantă în ședința coaliției de guvernare.

PSD a decis să susțină în coaliție reforma administrației publice, dar cu anumite condiții. La nivel local, social-democrații propun o abordare diferențiată: primarii și președinții de consilii județene ar urma să aleagă între o reducere de 10% a posturilor ocupate, propunere făcută de PNL și USR sau o scădere cu 10% a cheltuielilor cu salariile, ceea ce au agreat încă de săptămâna trecută cei din UDMR și PSD.

Sorin Grindeanu - președintele interimar al PSD: ”De exemplu, pleacă oamenii din administrați locală și ce să vezi, se duc în administrația centrală, la ANAF, mai știu eu pe unde. Și ce să vezi... Acolo au salarii duble decât pe același post la primărie la Craiova, ceea ce nu este normal. Iar treaba asta trebuie rezolvată”.

Tocmai de aceea, spun social democrații, pentru administrația centrală a fost propusă varianta unor tăieri de personal de cel puțin 10%.



Lia Olguța Vasilescu - primarul Craiovei: ”Vrem să se discute și de un procent de măcar 10% reduceri de personal din administrația publică centrală, pentru că dacă în cea locală, anul trecut, a mai fost o reducere de 10%, în cea centrală de ani de zile nu s-a făcut niciun fel de ... nu numai reducere, dar și de viziune, de structurare a cheltuielilor de personal”.

Toate aceste propuneri vor fi analizate în următoarea ședință a coaliției de guvernare. La ultimele discuții, PNL, USR și UDMR au fost de acord cu o reducere a cheltuielilor de aproximativ 10% pentru toate primăriile, după ce varianta inițială, care prevedea tăieri de până la 40%, a stârnit un val de nemulțumiri.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: ”În această săptămână se va ajunge la o concluzie şi eu cred că va fi o concluzie constructivă, respectiv că se merge înainte cu reforma administraţiei. E un subiect care nu poate fi îngropat. Indiferent care este formula trebuie să se vina cu ea, că dacă se amână, e un semnal prost”.

Tot în următoarea ședință a coaliției se va discuta despre revizuirea Ordonanței 52/2025. Primarii spun că în forma actuală blochează o parte dintre activitățile de bază din administrația locală.

