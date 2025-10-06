Reformă în administrația locală. Peste 12.000 de angajați ar putea fi concediați. PSD susține tăierile, cu anumite condiții

Stiri Politice
06-10-2025 | 19:37
×
Codul embed a fost copiat

Peste 12.000 de angajați din administrația publică ar putea fi concediați. După aproape două luni de discuții, PSD a ajuns la un acord intern privind reducerea cheltuielilor din sistemul public.

autor
Robert Hoară

La nivel local social-democrații propun o scădere de 10 la sută a bugetelor pentru salarii, iar acolo unde este posibil și tăieri de posturi.

În administrația centrală, reducerea ar urma să fie mai mare de până la 20 la sută. Marți, PSD va merge cu această variantă în ședința coaliției de guvernare.

PSD a decis să susțină în coaliție reforma administrației publice, dar cu anumite condiții. La nivel local, social-democrații propun o abordare diferențiată: primarii și președinții de consilii județene ar urma să aleagă între o reducere de 10% a posturilor ocupate, propunere făcută de PNL și USR sau o scădere cu 10% a cheltuielilor cu salariile, ceea ce au agreat încă de săptămâna trecută cei din UDMR și PSD.

Sorin Grindeanu - președintele interimar al PSD: De exemplu, pleacă oamenii din administrați locală și ce să vezi, se duc în administrația centrală, la ANAF, mai știu eu pe unde. Și ce să vezi... Acolo au salarii duble decât pe același post la primărie la Craiova, ceea ce nu este normal. Iar treaba asta trebuie rezolvată”.

Citește și
Olguta Vasilescu, Sorin Grindeanu
Concedieri la stat. PSD este de acord cu o reducere de 30%, ”dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”

Tocmai de aceea, spun social democrații, pentru administrația centrală a fost propusă varianta unor tăieri de personal de cel puțin 10%.

Lia Olguța Vasilescu - primarul Craiovei: ”Vrem să se discute și de un procent de măcar 10% reduceri de personal din administrația publică centrală, pentru că dacă în cea locală, anul trecut, a mai fost o reducere de 10%, în cea centrală de ani de zile nu s-a făcut niciun fel de ... nu numai reducere, dar și de viziune, de structurare a cheltuielilor de personal”.

Toate aceste propuneri vor fi analizate în următoarea ședință a coaliției de guvernare. La ultimele discuții, PNL, USR și UDMR au fost de acord cu o reducere a cheltuielilor de aproximativ 10% pentru toate primăriile, după ce varianta inițială, care prevedea tăieri de până la 40%, a stârnit un val de nemulțumiri.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: ”În această săptămână se va ajunge la o concluzie şi eu cred că va fi o concluzie constructivă, respectiv că se merge înainte cu reforma administraţiei. E un subiect care nu poate fi îngropat. Indiferent care este formula trebuie să se vina cu ea, că dacă se amână, e un semnal prost”.

Tot în următoarea ședință a coaliției se va discuta despre revizuirea Ordonanței 52/2025. Primarii spun că în forma actuală blochează o parte dintre activitățile de bază din administrația locală.

Sursa: Pro TV

Etichete: PSD, reduceri, pachete, grindeanu,

Dată publicare: 06-10-2025 19:25

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Olguţa Vasilescu: „OUG 52/2025 interzice reparațiile și studiile de fezabilitate. Nu mai putem pregăti drumurile de iarnă”
Stiri Politice
Olguţa Vasilescu: „OUG 52/2025 interzice reparațiile și studiile de fezabilitate. Nu mai putem pregăti drumurile de iarnă”

Primarul municipiului Craiova, Lia-Olguţa Vasilescu, a informat că, în şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD de luni, s-a cerut revizuirea OUG 52/2025 adoptată săptămâna trecută de Guvern.

Concedieri la stat. PSD este de acord cu o reducere de 30%, ”dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”
Stiri Politice
Concedieri la stat. PSD este de acord cu o reducere de 30%, ”dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”

Partidul Social Democrat a prezentat, luni, formula cu care social-democrații vor merge marți în coaliția cu PNL, USR și UDMR pentru reforma administrației locale, care acum se află într-un blocaj.  

Recomandări
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
Stiri actuale
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă

Se întorc furtunile în România. Un nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, va pune stăpânire pe jumătate de țară. Vin ploi abundente, vijelii și ninsori.  

România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar
Stiri Justitie
România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.  

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 06 Octombrie 2025

49:00

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28