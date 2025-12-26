Topul celor mai scumpe opere de artă vândute la licitație în acest an la nivel mondial. FOTO

Portretul lui Elisabeth Lederer, realizat de Gustav Klimt, se află în fruntea celor mai scumpe lucrări vândute la licitație în acest an, după ce a depășit estimarea de 150 de milioane de dolari la licitația casei Sotheby's din New York, din 18 noiembrie.

Acesta a stabilit un nou record pentru lucrările lui Klimt la licitație, depășind lotul anterior cel mai scump, care a fost vândut pentru 108 milioane de dolari la Sotheby's Londra, în 2023.

Opera provine din colecția regretatului colecționar Leonard Lauder, care a decedat în iunie, la vârsta de 92 de ani. Pictura a fost identificabilă ca fiind opera secesionistului austriac, cu silueta suplă a lui Lederer înconjurată de motive ornamentale, inclusiv dragoni stilizați care ies din valuri, cu figuri chinezești plutind pe pânza din spatele ei.

Majoritatea celorlalte lucrări care au intrat în această listă provin din licitațiile de succes organizate în luna noiembrie, inclusiv alte două lucrări ale lui Klimt din colecția Lauder, o lucrare nouă pe piață a lui Jean-Michel Basquiat și, bineînțeles, lucrarea record a Frida Kahlo, „El sueño (La cama)” din 1940.

Licitațiile din luna mai au înregistrat, de asemenea, prețuri impresionante, inclusiv o lucrare rară a lui Piet Mondrian din colecția lui Leonard și Louise Riggio, care a fost aproape să depășească recordul de licitație al artistului.

Top 10 cele mai scumpe lucrări vândute la licitație în acest an

Gustav Klimt, „Bildnis Elisabeth Lederer” („Portrait of Elisabeth Lederer”) (circa 1914–1916)

Estimare – 150 de milioane de dolari

Preț final – 236,3 milioane de dolari

Gustav Klimt, „Blumenwiese” („Blooming Meadow”) (circa 1908)

Estimare – 80 de milioane de dolari

Preț final – 86 de milioane de dolari

Gustav Klimt, „Waldabhang bei Unterach am Attersee” („Forest Slope in Unterach on the Attersee”) (1916)

Estimare – 70 de milioane de dolari

Preț final – 68,3 milioane de dolari

Vincent van Gogh, „Piles de romans parisiens et roses dans une verre” („Romans parisiens”) (1887)

Preț final – 62,7 milioane de dolari

Mark Rothko, „No. 31 (Yellow Stripe)” (1958)

Estimare – 50 de milioane de dolari

Preț final – 62,1 milioane de dolari

Frida Kahlo, „El sueño (La cama)” (1940)

Estimare – 40–60 de milioane de dolari

Preț final – 54,6 milioane de dolari

Jean-Michel Basquiat, „Crowns (Peso Neto)” (1981)

Estimare – 35–45 de milioane de dolari

Preț final – 48,3 milioane de dolari

Piet Mondrian, „Composition with Large Red Plane, Bluish Gray, Yellow, Black and Blue” (1922)

Estimare – 50 de milioane de dolari

Preț final – 47,5 milioane de dolari

Claude Monet, „Nymphéas” (1907)

Estimare – 40–60 de milioane de dolari

Preț final – 45,4 milioane de dolari

Pablo Picasso, „La Lecture (Marie-Thérèse)” (1932)

Estimare – 40 de milioane de dolari

Preț final – 45,4 milioane de dolari

