Reacţia lui Viktor Orban, după ce László Krasznahorkai, un opozant al său, a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură

10-10-2025 | 15:50
Premierul ungar Viktor Orban a reacționat după ce opozantul său László Krasznahorkai a câștigat Nobelul pentru Literatură 2025, spunând că, deși îi despart multe convingeri, împărtășesc același scop: aducerea gloriei Ungariei.

”Premiul Nobel. Un lucru uriaş. Al treilea în trei ani. Putem fi cu toţii mândri, de această dată de László Krasznahorkai! Citesc că în multe privinţe nu suntem de acord. Dar într-o privinţă, poate că totuşi suntem de acord. Vrem să aducem glorie Ungariei. El a făcut asta ieri. Felicitări!”, a scris premierul ungar pe Facebook.

Ulterior, el a postat imagini de la seara petrecută într-un restaurant din Cloj - Napoca, însoţite de comentariul: ”Am sărbătorit noul Premiu Nobel maghiar”.

Distincție pentru o operă „convingătoare și vizionară”

Premiul Nobel pentru Literatură 2025 i-a fost atribuit, joi, scriitorului maghiar László Krasznahorkai „pentru opera sa convingătoare şi vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025, László Krasznahorkai, deşi păstrează o casă în Ungaria natală, a petrecut ultimii ani trăind în exil autoimpus la Berlin şi Trieste şi nu şi-a ascuns dispreţul faţă de politicile prim-ministrului Viktor Orbán, a relatat The Guardian.

În romanul său „Baron Wenckheim’s Homecoming”, publicat şi în română, apare un personaj „malefic, bolnav şi atotputernic”, dar fără nume, care străbate oraşul într-un convoi de maşini negre şi pe care unii critici l-au identificat ca fiind o aluzie la premierul Viktor Orban.

Critici dure la adresa lui Trump, Orban și Putin

Într-un interviu acordat Yale Review în februarie anul acesta, Krasznahorkai a declarat că învestirea lui Donald Trump l-a umplut de „groază” şi a descris eşecul lui Orbán de a-l condamna pe Putin ca fiind rezultatul unei mentalităţi „psihiatrice”.

„Ungaria este o ţară vecină cu Ucraina, iar regimul Orbán adoptă o poziţie fără precedent - aproape fără egal în istoria Ungariei”, a afirmat el. „Nu mi-aş fi imaginat niciodată că liderii politici maghiari vor vorbi despre aşa-zisa neutralitate în această chestiune! Cum poate o ţară să fie neutră atunci când ruşii invadează o ţară vecină?”. 

