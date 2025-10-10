Viktor Orban, preocupat de averile românilor. Lupta pentru restabilirea „echilibrului economic și financiar”

10-10-2025 | 10:13
Viktor Orban
IMAGO

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri că Ungaria este interesată de succesul economic al României și își dorește să trăiască în pace și cooperare cu vecinii săi.

Mihai Niculescu

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri că Ungaria este interesată de succesul economic al României și își dorește să trăiască în pace și cooperare cu vecinii săi.

Orban a caracterizat relațiile dintre cele două țări drept extrem de complexe, spunând că „este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat”. Într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth de la Cluj-Napoca, pentru că se află în România, Orban a subliniat că, având în vedere trecutul istoric comun, pacea și cooperarea nu sunt întâmplătoare.

„Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace şi cooperare cu vecinii noştri", a afirmat premierul ungar, care se află în România pentru a participa la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, care are loc vineri la Cluj.

Relaţiile dintre cele două ţări sunt „atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat", a adăugat el.

Comisia Europeana
Comisia Europeană va investiga informaţiile potrivit cărora spionii lui Viktor Orbán au vizat oficiali UE la Bruxelles

În contextul actual, premierul ungar a observat că România are un prim-ministru al cărui mod de gândire este similar cu cel al guvernului ungar, ceea ce deschide oportunitatea pentru o mai bună colaborare bilaterală.

Viktor Orban a afirmat că România se confruntă cu o luptă serioasă „pentru restabilirea echilibrului economic și financiar, o provocare semnificativă și dificilă”. Totodată, el a raportat că România reprezintă un partener comercial cheie pentru Ungaria și că „cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine”.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump
Stiri externe
Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump

Guvernul israelian a validat, joi seară, acordul de armistițiu cu Hamas și planul pentru eliberarea ostaticilor. Încetarea focului va intra în vigoare vineri noapte, după 2 ani de război în Gaza.

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”
Stiri externe
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”

Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunţat vineri la prânz, iar candidatura lui Donald Trump, în contextul recentului anunţ al acordului pentru Gaza, a atras şi mai mult atenţia asupra jocului anual al ghicirii noului laureat.

