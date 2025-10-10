Viktor Orban, preocupat de averile românilor. Lupta pentru restabilirea „echilibrului economic și financiar”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri că Ungaria este interesată de succesul economic al României și își dorește să trăiască în pace și cooperare cu vecinii săi.

Orban a caracterizat relațiile dintre cele două țări drept extrem de complexe, spunând că „este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat”. Într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth de la Cluj-Napoca, pentru că se află în România, Orban a subliniat că, având în vedere trecutul istoric comun, pacea și cooperarea nu sunt întâmplătoare.

„Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace şi cooperare cu vecinii noştri", a afirmat premierul ungar, care se află în România pentru a participa la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, care are loc vineri la Cluj.

Relaţiile dintre cele două ţări sunt „atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat", a adăugat el.

În contextul actual, premierul ungar a observat că România are un prim-ministru al cărui mod de gândire este similar cu cel al guvernului ungar, ceea ce deschide oportunitatea pentru o mai bună colaborare bilaterală.

Viktor Orban a afirmat că România se confruntă cu o luptă serioasă „pentru restabilirea echilibrului economic și financiar, o provocare semnificativă și dificilă”. Totodată, el a raportat că România reprezintă un partener comercial cheie pentru Ungaria și că „cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine”.

