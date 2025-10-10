Viktor Orban a venit în România, la congresul UDMR. Imaginile postate dintr-un restaurant din Cluj-Napoca. VIDEO

10-10-2025 | 10:09
Orbán Viktor
Facebook/ Orbán Viktor

Premierul ungar Viktor Orban se află la Cluj-Napoca, pentru a participa la Congresul UDMR, ale cărui lucrări se desfăşoară vineri.

autor
Claudia Alionescu

Dimineaţa a sosit la Cluj. UDMR împlineşte 35 de ani. Astăzi are loc congresul festiv”, a scris Orban pe Facebook.

El a postat şi imagini dintr-un restaurant.

 De asemenea, a postat şi un video în care cântă împreună cu muzicanţii din restaurant.

Lucrările celui de-al 17-lea Congres al UDMR au loc vineri, la centrul de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie, judeţul Cluj.

Ce a declarat Viktor Orban despre economia României

Premierul ungar Viktor Orban a declarat, într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth și difuzat de la Cluj-Napoca, că Ungaria este interesată de succesul economiei României.

"Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace şi cooperare cu vecinii noştri", a afirmat premierul ungar, care se află în România pentru a participa la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, care are loc vineri la Cluj.

Relaţiile dintre cele două ţări sunt "atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat", a adăugat el, conform Agerpres.

"Având în vedere trecutul nostru istoric comun, atunci când există pace şi cooperare, aceasta nu este naturală sau accidentală; este rezultatul unei decizii", a continuat premierul ungar.

Orban se află în România pentru a participa la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, organizat la Cluj. 

Sursa: News.ro

Dată publicare: 10-10-2025 10:08

