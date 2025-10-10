Viktor Orban a venit în România, la congresul UDMR. Imaginile postate dintr-un restaurant din Cluj-Napoca. VIDEO
Premierul ungar Viktor Orban se află la Cluj-Napoca, pentru a participa la Congresul UDMR, ale cărui lucrări se desfăşoară vineri.
”Dimineaţa a sosit la Cluj. UDMR împlineşte 35 de ani. Astăzi are loc congresul festiv”, a scris Orban pe Facebook.
El a postat şi imagini dintr-un restaurant.
De asemenea, a postat şi un video în care cântă împreună cu muzicanţii din restaurant.
Lucrările celui de-al 17-lea Congres al UDMR au loc vineri, la centrul de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie, judeţul Cluj.
Ce a declarat Viktor Orban despre economia României
Premierul ungar Viktor Orban a declarat, într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth și difuzat de la Cluj-Napoca, că Ungaria este interesată de succesul economiei României.
"Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace şi cooperare cu vecinii noştri", a afirmat premierul ungar, care se află în România pentru a participa la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, care are loc vineri la Cluj.
Relaţiile dintre cele două ţări sunt "atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat", a adăugat el, conform Agerpres.
"Având în vedere trecutul nostru istoric comun, atunci când există pace şi cooperare, aceasta nu este naturală sau accidentală; este rezultatul unei decizii", a continuat premierul ungar.
Orban se află în România pentru a participa la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, organizat la Cluj.
10-10-2025 10:08