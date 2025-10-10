Boc, la congresul UDMR: „Am aflat de ce se organizează alegeri din patru în patru ani. Ca să afle UDMR cu cine guvernează”

Stiri Politice
10-10-2025 | 11:56
emil boc
Facebook/Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, vineri, la congresul UDMR, că a aflat de la români de ce se organizează alegeri în ţara noastră din patru în patru ani: ca să afle UDMR cu cine guvernează.

autor
Sabrina Saghin

Emil Boc a adăugat că se bucură de parteneriatul pe care l-a avut şi îl are în continuare cu UDMR. La Congresul UDMR sunt prezenţi şi premierul Ilie Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu, premierul ungar Viktor Orban.

Preşedintele nicuşor Dan nu este prezent, deşi au existat informaţii legate de participarea sa la eveniment.

Boc explică motivul alegerilor din patru în patru ani

„M-am întrebat de ce se ţine Congresul UDMR. Şi ştiu, o dată la patru ani dumneavoastră vă alegeţi preşedintele şi o dată la doi ani aveţi un congres de stabilire a politicilor pe care le promovaţi. Am aflat de la români de ce se organizează în această ţară alegeri din patru în patru ani. Ca să afle UDMR cu cine guvernează. Aşa mi-au spus românii mai în glumă, mai în serios. Eu mă bucur de parteneriatul nostru pe care l-am avut şi îl avem în continuare. Şi în continuare contez pe acest parteneriat în interesul nostru, al tuturor pentru a continua o viaţă de calitate la Cluj şi în România”, a transmis Emil Boc în discursul rostit la începutul Congresului UDMR, care se desfăşoară la Cluj Napoca.

El a precizat că de peste 20 de ani a dat altă faţă municipiului Cluj-Napoca, „un oraş în care normalitatea este la ea acasă, un oraş în care a te simţi acasă nu are niciun fel de legătură cu calitatea sau cu entia pe care o ai”.

Citește și
coalitie, psd, pnl, usr, lideri
Reducerea numărului de parlamentari la 300 stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

Emil Boc a menţionat că „fiecare cetăţean se simte acasă în Clujul nostru drag şi împreună am construit un oraş tolerant şi european”.

Sursa: News.ro

Etichete: cluj, alegeri, emil boc, UDMR,

Dată publicare: 10-10-2025 11:56

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Viktor Orban a venit în România, la congresul UDMR. Imaginile postate dintr-un restaurant din Cluj-Napoca. VIDEO
Stiri Politice
Viktor Orban a venit în România, la congresul UDMR. Imaginile postate dintr-un restaurant din Cluj-Napoca. VIDEO

Premierul ungar Viktor Orban se află la Cluj-Napoca, pentru a participa la Congresul UDMR, ale cărui lucrări se desfăşoară vineri.

Reducerea numărului de parlamentari la 300 stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția
Stiri Politice
Reducerea numărului de parlamentari la 300 stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

De la tăierile de angajați din primării, o nouă temă agită coaliția – reducerea numărului de parlamentari.

Concedieri la stat. PSD este de acord cu o reducere de 30%, ”dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”
Stiri Politice
Concedieri la stat. PSD este de acord cu o reducere de 30%, ”dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”

Partidul Social Democrat a prezentat, luni, formula cu care social-democrații vor merge marți în coaliția cu PNL, USR și UDMR pentru reforma administrației locale, care acum se află într-un blocaj.  

Recomandări
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei
Stiri externe
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei

Mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franţa, Olanda, România şi Portugalia. În cazul României, este vorba de o creştere de 57%.

Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump
Stiri externe
Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump

Guvernul israelian a validat, joi seară, acordul de armistițiu cu Hamas și planul pentru eliberarea ostaticilor. Încetarea focului va intra în vigoare vineri noapte, după 2 ani de război în Gaza.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Octombrie 2025

03:12:14

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28