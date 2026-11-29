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Celelate state fondatoare sunt Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Turcia şi Ucraina. Bucureştiul va găzdui biroul regional al DSRB pentru flancul sudic, notează News.ro.

Alexandru Nazare va semna, în numele României, acordul de înfiinţare a noii instituţii financiare internaţionale, alături de reprezentanţii celorlalte state fondatoare.

Ceremonia oficială va avea loc luni,la Filarmonica din Luxemburg, în prezenţa primului ministru al Marelui Ducat al Luxemburgului, Luc Frieden, a ministrului Finanţelor luxemburghez, Gilles Roth, a ministrului Finanţelor şi al Veniturilor Naţionale al Canadei, François-Philippe Champagne, şi a reprezentanţilor celorlalte state fondatoare: Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Turcia şi Ucraina.

„Semnarea acordului constitutiv al DSRB marchează o etapă importantă în redefinirea modului în care statelefinanţează securitatea. În actualul context geopolitic, în care consolidarea capacităţilor de apărare şi a rezilienţei economice reprezintă priorităţi strategice, constituirea unei instituţii financiare multilaterale dedicate acestor obiective răspunde necesităţii mobilizării unor resurse financiare suplimentare, predictibile şi sustenabile pe termen lung”, au transmis reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Ei au subliniat că România participă la această iniţiativă nu doar în calitate de viitor beneficiar al unui nou instrument financiar internaţional, ci ca stat fondator, implicat direct în definirea arhitecturii instituţionale, a modelului de guvernanţă şi a mecanismelor de finanţare ale noii bănci.

Ministerul Finanţelor a menţionat că a susţinut, în procesul de constituire a DSRB, dezvoltarea unui model instituţional capabil să mobilizeze capital public, privat şi instituţional, să sprijine industriile strategice şi să faciliteze finanţarea infrastructurii critice.

„Pentru România, participarea la constituirea DSRB răspundeunei provocări majore a următorilor ani: finanţarea angajamentelor strategice în domeniul apărării şi securităţii, concomitent cu menţinerea echilibrului fiscal-bugetar şi protejarea resurselor necesare dezvoltării economice”, a precizat sursa citată.

România va găzdui un birou al Băncii pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă

„Totodată, decizia ca Bucureştiul să găzduiască biroul regional al DSRB pentru flancul sudic consolidează poziţia strategică a României în regiune şi creează noi oportunităţi pentru atragerea de capital, dezvoltarea industriei naţionale de apărare şi integrarea companiilor româneşti în lanţurile internaţionale de producţie şi furnizare”, au mai declarat reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Banca pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă este concepută ca o instituţie financiară multilaterală deţinută de state suverane, care urmăreşte obţinerea celui mai înalt calificativ de credit, AAA, şi facilitarea accesului la finanţare pe termen lung, în condiţii competitive.

Noua instituţie va funcţiona în complementaritate cu mecanismele de finanţare existente, inclusiv SAFE, Banca Europeană de Investiţii şi instituţiile financiare naţionale, având drept obiective: mobilizarea capitalului public şi privat pentru investiţii în apărare, securitate şi rezilienţă; facilitarea accesului statelor membre şi al companiilor la finanţare prin împrumuturi şi garanţii; sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii din lanţurile de producţie şi aprovizionare ale industriilor strategice; extinderea capacităţilor industriale, dezvoltarea tehnologică şi accelerarea inovării.