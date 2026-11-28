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Senatorul atrage atenţia că deficitul de 6,2% din PIB, estimat pentru finalul anului, ar putea fi atins doar prin neefectuarea unor plăţi în valoare de 47 de miliarde de lei. ”Până la urmă de ce nu pot fi pedepsiţi penal şi guvernanţii care prezintă situaţii financiare manipulate?”, întreabă Peiu, potrivit News.ro.

În acest context, Petrişor Peiu pune în discuţie răspunderea penală a guvernanţilor pentru prezentarea unor situaţii financiare pe care le consideră manipulate, făcând o paralelă cu sancţiunile aplicabile administratorilor de firme pentru asemenea practici.

"După ce publică execuţia bugetară la 10 luni cu un deficit de 82 de miliarde de lei (3,92% din PIB), ministrul finanţelor ne spune candid că, de fapt, nu a plătit peste 19 miliarde de lei, adică deficitul real ar fi 101 miliarde de lei. Câteva rânduri mai jos recunoaşte la fel de ingenuu că deficitul bugetar la final de an poate fi 6,2% doar dacă nu se plătesc cele 47 de miliarde de lei de care ar mai avea nevoie statul pentru a funcţiona. 47 de miliarde de lei înseamnă cam 2,3% din PIB!", afirmă liderul senatorilor AUR.

El subliniază că deficitul bugetar clamat, de 6,2% din PIB, "este doar pe hârtie".

"În realitate, statul se face că uită să plătească cam 2,3% din PIB. Acum nu ne rămâne să ne întrebăm de ce statul poate să îşi manipuleze datele financiare cum vrea ministrul Nazare, iar un administrator de firmă ar merge la puşcărie dacă ar face asta? Până la urmă de ce nu pot fi pedepsiţi penal şi guvernanţii care prezintă situaţii financiare manipulate?", a declarat Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri că instituţia publică Raportul privind finanţele publice prin care îşi impune să instituie o regulă de transparenţă, înainte de adoptarea bugetului pe 2027. Ministrul a anunţat că execuţia bugetară la 10 luni din acest an, care este inclusă în raport, arată un deficit de 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde mai mic decât anul trecut. El a mai afirmat că România nu îşi poate permite să întrerupă procesul de consolidare fiscală, în condiţiile în care deficitul rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană şi a precizat că continuarea consolidării fiscale nu este opţiune de politică economică, ci este o necesitate, pentru a evita deteriorarea severă a situaţiei economice şi financiare.

Şi ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a remarcat că raportul prezentat de Nazare arată solicitări suplimentare de 47,6 miliarde de lei, dintre care 19,1 miliarde reprezintă obligaţii certe neacoperite.

"Am văzut conferinţa colegului meu, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Cifrele trebuie citite integral, nu selectiv: deficitul la zece luni este de 3,92%, dar raportul arată solicitări suplimentare de 47,6 miliarde de lei, dintre care 19,1 miliarde reprezintă obligaţii certe neacoperite. Asta înseamnă că nota de plată nu a dispărut. A fost împinsă în viitor", a scris, vineri seară, pe Facebook, ministrul Muncii, Florin Manole.