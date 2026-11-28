Premierul, criticat de un lider PNL: A vorbit cu doar doi lideri europeni, deși România vrea 60 de miliarde din bugetul UE
Siegfried Mureșan îl critică pe premierul Luca Niculescu pentru prioritățile sale de politică externă și pentru lipsa dialogului cu liderii europeni, în contextul negocierilor privind viitorul buget multianual al UE pentru perioada 2028–2034.
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Europarlamentarul PNL atrage atenția că premierul a discutat până acum doar cu doi dintre cei 26 de șefi de guvern din celelalte state membre și nu a avut convorbiri cu liderii celor cinci mari state europene: Germania, Italia, Spania, Polonia și Franța.
„Nu a avut nicio convorbire cu cancelarul Germaniei, cu premierul Italiei, cu premierul Spaniei și nici cu premierul Poloniei. Nu a dialogat nici măcar cu președintele sau premierul Franței, țară în care a fost ambasador al României timp de peste șase ani. În condițiile negocierilor dure privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028–2034, din care România ar putea primi circa 60 de miliarde de euro, era mai important ca premierul României să dialogheze cu partenerii noștri din state europene cu care se negociază bugetul, înainte de a vorbi cu alți parteneri externi”, a scris Siegfried Muresan.
Trebuie precizat și că Siegfried Mureșan a fost desemnat negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul Buget multianual al UE, buget de care depinde finanțarea unro domenii importante pentru România ca agricultura sau dezvoltarea locală.
Mureșan consideră că, în condițiile în care România ar putea obține aproximativ 60 de miliarde de euro din viitorul buget european, Niculescu ar fi trebuit să prioritizeze dialogul cu partenerii din UE, înaintea discuțiilor cu lideri din afara Uniunii, precum președintele Emiratelor Arabe Unite.
De asemenea, europarlamentarul pune sub semnul întrebării implicarea premierului în conducerea Guvernului, sugerând că Marian Neacșu ar fi preluat de facto această responsabilitate. Mureșan spune că se aștepta ca Niculescu să aibă mai multă experiență în politica externă, având în vedere că a fost ambasador al României în Franța timp de peste șase ani.
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