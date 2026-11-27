Trump i-a cerut lui Putin să pună capăt agresiunii militare ruse în Europa, în timp ce Polonia își întărește apărarea aeriană
Donald Trump i-a cerut lui Vladimir Putin să pună capăt agresiunii militare ruse în Europa și să accepte o înțelegere cu Ucraina cât mai rapid.
Sursa: ProTV
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Președintele american a scris pe propria rețea de socializare că a discutat acest subiect cu liderul de la Kremlin atunci când s-au văzut în China. În acest timp, Polonia anunță măsuri suplimentare pentru protejarea spațiului său aerian - piloții militari vor intercepta drone și rachete fără să mai fie necesară identificarea vizuală a țintelor. Decizia vine după ce, săptămâna trecută, trei rachete rusești au încălcat spațiul aerian polonez.
Joi seară, într-un mesaj publicat pe propria rețea de socializare, Donald Trump a afirmat pentru prima dată, fără echivoc, că i-a spus lui Vladimir Putin să înceteze agresiunea militară rusă în Europa.
„În timpul discuțiilor pe care le-am avut în China cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, am insistat îndelung asupra faptului că mi-aș dori ca președintele Putin să pună capăt tuturor acțiunilor de agresiune militară împotriva teritoriilor din Europa, în speranța că se va putea ajunge cât mai repede la un acord între Rusia și Ucraina”, a scris Donald Trump pe TruthSocial.
Comentariul ridică, însă, semne de întrebare. Cu o zi înainte, liderul de la Casa Albă ar fi modificat unilateral o declarație comună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. A introdus Ucraina, alături de Rusia, într-un avertisment privind extinderea războiului, potrivit Politico. În forma inițială, textul făcea referire exclusiv la Rusia.
Până și Jared Kushner, ginerele președintelui și unul dintre mediatorii americani în negocierile cu Moscova, a reluat tezele Kremlinului, fără să le pună sub semnul întrebării.
Jared Kushner, emisar special al Casei Albe: „Președintele Putin cu siguranță este un maestru al politicii, este o figură istorică, este mereu bine pregătit, este foarte gânditor, își ia mereu multe notițe când discutăm. Are puncte de vedere ferme, dar eu și Steve (Witkoff) am conchis că el dorește doar pacea. Până acum Putin s-a dovedit a fi reținut, a acceptat să nu folosească arme nucleare și ne-a asigurat că nu intenționează s-o facă. Europa nu a participat la negocierile din Abu Dhabi deoarece președintele Putin vede foarte multe declarații și acțiuni provocatoare din partea europenilor, așa că, din punctul lui de vedere, nu crede că sunt pregătiți pentru pace, ci că vor o înfrângere strategică a Rusiei”.
Așa că nu este de mirare că rușii au o părere bună despre Donald Trump și administrația lui.
Dmitry Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Președintele Putin are o relație foarte pragmatică, bazată pe interese concrete și chiar amicală cu președintele Trump. Așa stau lucrurile. Această relație le permite să discute cele mai dificile probleme, în privința cărora există dezacorduri majore, dar și subiecte în care cei doi șefi de stat împărtășesc aceeași viziune”.
Pe de altă parte, rușii spun că Europa riscă să piardă orice șansă de a participa la negocierile de pace pentru Ucraina, dacă va impune condiții.
În ultimul timp, premierul britanic, președintele francez și cancelarul german au vorbit frecvent despre oprirea luptelor, începerea negocierilor de la actuala linie a frontului și acordarea unor garanții de securitate „solide” pentru Kiev.
Aflat în capitala Belgiei pentru un summit european extraordinar, președintele Nicușor Dan s-a arătat sceptic față de dorința de pace a Rusiei.
Nicușor Dan, președintele României: „Nu cred că Rusia este pregătită sau își dorește în momentul acesta pacea. Și tocmai de aceea e important să și susținem Ucraina, să și vorbim de pachetul următor de 22 de sancțiuni pentru a presa. Calculul Rusiei în momentul ăsta este că iarna o avantajează pentru că este o presiune suplimentară pe afectarea rețelei energetice a Ucrainei, o presiune suplimentară pe societatea ucraineană. Deci, probabil că, dacă gândim realist, probabil că șanse de pace sunt mult mai mari în primăvară decât acum.”
De asemenea, șeful statului a comentat propunerea Poloniei cu privire la doborârea rachetelor rusești deasupra Ucrainei, atunci când acestea se îndreaptă spre teritoriul NATO.
Nicușor Dan, președintele României: „Nu e o idee bună, ne-ar face parte beligerantă”.
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