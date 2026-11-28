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Rogobete afirmă că a văzut declaraţiile lui Ilie Bolojan de la Suceava, în care îl acuză că, la Ministerul Sănătăţii, nu a făcut ceea ce trebuia, notează News.ro.

„Da, domnule Bolojan. Recunosc: Mi-aţi cerut să reduc cu 10% salariile personalului medical. Am refuzat. Nu am făcut ceea ce trebuia pentru dumneavoastră. Am făcut ceea ce trebuia pentru medicii şi asistenţii medicali care ţin spitalele în picioare”, afirmă ministrul PSD al Sănătăţii.

El mai susţine că, deşi premierul Bolojan i-a cerut să nu mai introducă medicamente inovative pe lista de compensate, pentru că sunt prea scumpe, a refuzat.

„Nu am făcut ceea ce trebuia pentru dumneavoastră. Am făcut ceea ce trebuia pentru pacienţii care au nevoie de tratamente moderne şi de o şansă în plus la viaţă”, explică Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii mai declară că fostul premier Ilie Bolojan i-a cerut să reducă finanţarea spitalelor orăşeneşti şi nu a făcut-o.

„Pentru că spitalele mici nu sunt nişte cifre într-un tabel de Excel. Sunt spitalele care asigură servicii medicale pentru comunităţi întregi, pentru oameni care nu au întotdeauna posibilitatea să ajungă într-un centru universitar”, argumentează Rogobete.

El mai susţine că nu a dat curs nici cererii lui Bolojan de a reduce sporurile personalului medical, „pentru că nu poţi să le ceri oamenilor să muncească în condiţii grele, să îşi asume responsabilităţi uriaşe şi apoi să le tai veniturile”.

„Aşadar, da, domnule Bolojan, aveţi dreptate. Nu am făcut ceea ce aţi considerat dumneavoastră că trebuie făcut. Dar am făcut ceea ce am considerat eu ca ministru că este corect pentru pacienţi, pentru medici şi pentru sistemul de sănătate. Dacă acestea erau reformele pe care le aşteptaţi de la mine, atunci sunt liniştit că nu le-am făcut!”, scrie ministrul Rogobete.

Ilie Bolojan: Alexandru Rogobete a fost unul dintre cei mai slabi miniștri

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi că în Guvernul pe care l-a condus, unul dintre cei mai slabi miniştri a fost cel al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care nu a făcut nimic din ceea ce trebuia făcut, el arătând că, fără a redimensiona cheltuielile din sănătate, acesta va rămâne un domeniu nereformat.

„În zona de sănătate, unde fac acum o apreciere, în guvernul pe care l-am condus, unul dintre cei mai slabi miniştri a fost ministrul sănătăţii, Rogobete, nu s-a făcut nimic din ceea ce trebuia făcut şi din lucrurile pe care s-a angajat să le facă. Fără a redimensiona cheltuielile din sănătate, în aşa fel încât banii care pleacă în sănătate să plece pentru servicii oferite pacienţilor şi nu exclusiv pentru salariile personalului medical, acesta va rămâne un domeniu nereformat”, a arătat preşedintele PNL.

Fostul premier a mai spus că în ultimii 20 de ani bugetul de sănătate a crescut de 10 ori, fără ca această creştere să se reflecte în percepţia românilor vizavi de calitatea serviciilor de sănătate.