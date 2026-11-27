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Cu toate acestea, mai multe întrebări privind identitatea investitorului, rolul statului şi condiţiile acordului au rămas fără răspuns, relatează publicaţia bulgară Capital, citată de Novinite.

Anunţul vine în contextul în care proiectul comun de producţie a prafului de puşcă, care implică grupul german din industria de apărare Rheinmetall, stagnează în timpul guvernării premierului Rumen Radev, în pofida faptului că iniţiativa a fost susţinută atât de Boiko Borisov, cât şi de Radev. Noua fabrică, al cărei investitor nu a fost identificat oficial, urmează să fie construită în apropiere de Dimitrovgrad, în regiunea Haskovo.

În cadrul celei mai recente şedinţe, Consiliul de Miniştri a declarat fabrica de praf de puşcă Bodrovo drept proiect de importanţă naţională. Proiectul se află, de asemenea, în curs de certificare ca proiect de investiţii prioritar de către Agenţia Bulgară pentru Investiţii, în temeiul Legii privind promovarea investiţiilor, potrivit deciziei Guvernului.

Investiţia planificată depăşeşte 250 de milioane de euro şi ar urma să creeze 110 locuri de muncă permanente în regiunea Haskovo. Fabrica va produce pulberi entru industria de apărare a Bulgariei şi pentru alte state membre ale UE şi NATO. Punerea sa în funcţiune este programată pentru sfârşitul anului 2028 sau începutul anului 2029.

Guvernul şi-a justificat decizia invocând importanţa strategică a investiţiei pentru securitatea naţională şi industria de apărare, precum şi necesitatea consolidării securităţii aprovizionării cu praf de puşcă pentru Bulgaria, Uniunea Europeană şi NATO.

Cu toate acestea, anunţul Executivului nu a precizat identitatea investitorului. Citând surse proprii, Capital a relatat că proiectul va fi implementat de ARVT, o companie bulgaro-turcă înregistrată în august 2026, cu un capital social de un milion de euro.

Compania turcă SB Savunma Dis Ticaret deţine 60% din ARVT, restul participaţiilor fiind deţinute de două companii bulgare: VTIC International, cu 30%, şi Thracian Orbis, cu 10%. VTIC International are legături cu comerciantul de armament Petar Vasilev, în timp ce Thracian Orbis este asociată cu avocatul Tihomir Trendafilov şi cu fiul acestuia. Structura acţionariatului combină astfel investiţiile turceşti cu participarea unor reprezentanţi ai industriei de armament şi ai mediului de afaceri din Bulgaria.

Mai multe aspecte ale participării statului rămân neclare, inclusiv modul în care va fi evaluată contribuţia acestuia şi dacă ea va consta exclusiv în punerea la dispoziţie a terenului. Guvernul nu a precizat ce participaţie va deţine statul, cine va supraveghea conducerea companiei sau cum va fi protejat interesul naţional. Au fost ridicate, de asemenea, întrebări privind experienţa efectivă a partenerului turc în producţia destinată industriei de apărare.

Primarul din Dimitrovgrad afirmă că municipalitatea nu a fost informată

Primarul din Dimitrovgrad, Ivo Dimov, pare să nu fi avut cunoştinţă în prealabil despre planurile Guvernului. În declaraţii acordate jurnaliştilor locali, el a afirmat că municipalitatea nu a fost informată despre proiectul fabricii şi că a aflat despre acesta doar din presă. El a mai spus că nu a verificat încă identitatea companiei sau a companiilor care intenţionează să realizeze investiţia.

Dimov a subliniat că terenul menţionat în decizia Guvernului aparţine statului şi este administrat prin intermediul Ministerului Apărării.

„Statul poate lua decizii pe cont propriu, fără a consulta autorităţile locale, dar este foarte important ca şi noi să fim implicaţi în acest proces”, a declarat primarul.

El a adăugat că municipalitatea va solicita garanţii privind siguranţa şi respectarea reglementărilor de mediu, precizând că îngrijorările locuitorilor sunt de înţeles. Dimov intenţionează, de asemenea, să solicite sprijin financiar pentru dezvoltarea locală.

În urmă cu mai puţin de două luni, Executivul a desemnat drept obiectiv strategic compania Karash Invest, deţinută de fiul producătorului de armament Emilian Gebrev

Noul proiect vine după o altă decizie a Guvernului care vizează industria de armament. În urmă cu mai puţin de două luni, Executivul a desemnat drept obiectiv strategic compania Karash Invest, deţinută de fiul producătorului de armament Emilian Gebrev.

Karash Invest intenţionase anterior să construiască o fabrică de praf de puşcă în apropiere de Smiadovo. Proiectul nu a mai fost realizat după ce Delian Peevski, care exercita la acea vreme o influenţă considerabilă, a intervenit pentru revocarea aprobării acordate de Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională.

Potrivit relatării ministrului Economiei de la acea vreme, Bogdan Bogdanov, în prezent parlamentar al formaţiunii „Continuăm Schimbarea”, liderul Mişcării pentru Drepturi şi Libertăţi l-a sunat în timpul unei şedinţe de Guvern şi i-a cerut să oprească procedura de desemnare a companiei drept obiectiv strategic.

Proiectul Rheinmetall a cunoscut, de asemenea, o schimbare de direcţie în timpul guvernării Radev. Executivul a propus companiei germane să ia în considerare un nou amplasament în apropiere de Burgas pentru fabrica de praf de puşcă, în locul celui selectat iniţial în regiunea Karlovo.

În iulie, vicepremierul şi ministrul Economiei, Aleksandar Pulev, a declarat că nu exista niciun acord de constituire a unei societăţi mixte între compania de stat VMZ-Sopot şi Rheinmetall. El a invocat, de asemenea, o justificare financiară insuficientă şi probleme legate de amplasamentul propus, în condiţiile în care contribuţia estimată a statului bulgar crescuse de la aproximativ 400 de milioane de euro la aproape 700 de milioane de euro, fără o sursă clară de finanţare.

Ulterior, Guvernul a iniţiat o reevaluare a parametrilor proiectului. Şase luni mai târziu, reevaluarea este încă în desfăşurare.

Un alt aspect care atrage atenţia este momentul înregistrării noii companii bulgaro-turce. În iulie, cu o lună înainte de înfiinţarea ARVT, Guvernul a anunţat un acord cu Turcia privind suspendarea pentru 15 luni a contractului cu Botaş.

În baza acelui contract, Bulgaria a continuat să efectueze plăţi fără a beneficia de nimic în schimb. La momentul respectiv, au fost ridicate întrebări cu privire la ceea ce Ankara ar fi putut solicita în schimbul acceptării suspendării acordului. Radev a răspuns că „nu a fost promis absolut nimic altceva”.

O altă investiţie turcească, anunţată de Guvernul bulgar

În acest context, Pulev a anunţat miercuri, la Consiliul de Miniştri, o altă investiţie cu participare turcă. Proiectul, în valoare de 90 de milioane de dolari, vizează construirea unei unităţi de producţie de înaltă tehnologie pentru motoare de avioane, la Plovdiv, a relatat agenţia BTA.

Anunţul a fost făcut în cadrul unei conferinţe de presă la care au participat ambasadorul Turciei în Bulgaria, Mehmet Sait Uyanık, şi reprezentanţi ai investitorului.

Pulev a declarat că proiectul va crea 170 de locuri de muncă pentru personal înalt calificat şi a precizat că Bulgaria a câştigat competiţia cu alte două potenţiale amplasamente pentru această unitate. Producţia ar urma să înceapă în termen de 15 până la 18 luni, investiţia urmând să genereze venituri pentru economia bulgară.

Proiectul va permite companiei să îşi înfiinţeze prima unitate de producţie în afara pieţei sale interne. Investitorul este compania turcă TUSAŞ Engine Industries (TEI), cu participarea companiei americane GE Aerospace, a precizat Pulev.