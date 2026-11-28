Ciucu, despre dosarul de la DNA: „Aştept probabil să mă trimită în judecată. Nu l-au făcut degeaba”
Edilul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a vorbit despre dosarul în care este vizat pentru luare de mită. Primarul mărturisește că nu mai are detalii recente despre stadiul dosarului, dar se așteaptă la o trimitere în judecată.
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Ciprian Ciucu este cercetat de procurorii DNA pentru fapte comise în perioada în care deținea funcția de primar al Sectorului 6. Ancheta vizează suspiciunea că edilul ar fi primit foloase necuvenite de la doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar, transmite news.ro.
Potrivit procurorilor, beneficiile ar fi constat în servicii de publicitate și consultanță electorală, primite în toamna anului trecut, în schimbul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu legate de respectivul proiect imobiliar.
„Nu l-au făcut degeaba”
Întrebat sâmbătă, într-o intervenție la Digi 24, în ce stadiu se mai află dosarul său, Ciprian Ciucu s-a arătat resemnat cu privire la deznodământul anchetei. Deși speră ca anchetatorii să îi recunoască nevinovăția, primarul crede că dosarul va ajunge inevitabil în instanță:
„Nu ştiu. Nimic nou sub soare. Aştept probabil să mă trimită în judecată. Se poate întâmpla oricând, mă aşteptam să se fi întâmplat până acum, că nu l-au făcut degeaba. Se poate întâmpla în primăvară, se poate întâmpla anul acesta. Nu ştiu dacă mai audiază martori. Nu am mai dat nici eu foarte mare atenţie, pentru că nu s-au întâmplat foarte multe lucruri. Trebuie să producă acele probe care să arate că sunt vinovat. Sper să îşi dea seama că sunt nevinovat şi să nu mai mă ducă în instanţă, dar dacă tot a fost făcut nu o să îl lase aşa” a declarat Ciucu.
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