Au fost discuții și cu responsabilul de la Pentagon pentru revizuirea trupelor americane în Europa. Ministrul german al apărării a atras însă atenția că e important ca o nouă repartizare a militarilor americani să nu creeze breșe în apărarea continentului.

Aflat la Bruxelles, ministrul Apărării a declarat că numărul alertelor cu drone a crescut în România, mai ales în Tulcea și Sulina. Țara noastră are nevoie de mai multe echipamente ca să supravegheze și să răspundă rapid la amenințările din Marea Neagră.

Radu Oprea, ministrul Apărării: „Este o amenințare care crește în zona noastră. Nu este doar despre securitate, este și despre economie, este despre felul în care reușim să facem comerț în zona noastră. Este important să putem să circulăm în Marea Neagră, să putem să avem fluxul de mărfuri.”

NATO acordă mai multă atenție Mării Negre, dă asigurări șeful diplomației de la București, după mai multe întâlniri cu oficiali ai UE și NATO, inclusiv cu secretarul general Mark Rutte.

Dan Neculăescu, ministru de Externe: „Este îngrijorat de aceste evoluții, cred că a și comunicat public de mai multe ori în acest sens, mizează pe România că își va continua misiunea sa eficientă și fermă și, în același timp, este angajat să ne ajute în continuare cu capabilități. NATO a crescut monitorizarea în spațiul Mării Negre.”

Oficialii europeni s-au întâlnit la Bruxelles și cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru politici de apărare din Pentagon. Tema: revizuirea trupelor americane în Europa.

Potrivit Reuters, Washingtonul ar putea să mute în jur de 5.000 de soldați din Germania fie în Asia, fie pe flancul estic al NATO, în Polonia.

Boris Pistorius, ministrul Apărării din Germania: „Întrebarea decisivă – și revin mereu asupra ei – este cum ne asigurăm că retragerea unor capabilități americane, indiferent de amploare, nu creează lacune periculoase înainte să le putem acoperi. Acesta este obiectivul nostru, despre asta negociem, iar discuțiile continuă.”

La Bruxelles s-a discutat și despre finanțarea pe care Germania și Norvegia o vor oferi pentru rachete interceptoare destinate sistemelor Patriot din Ucraina.