Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță noi măsuri de reformă fiscală

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține astăzi, de la ora 13.00, o conferință de presă pe tema măsurilor de reformă fiscală.

Știrea este în curs de actualizare!

Ținta anunțată de Bolojan: ”Să reducem cheltuielile cu personalul”

La începutul lunii august, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pe care îl conduce pregătește cel de-al doilea pachet guvernamental care va cuprinde reforma administraţiei publice.

”Ţinta noastră este să reducem cheltuielile cu personalul din administraţia publică, să îmbunătăţim încasarea impozitelor locale, să creştem eficienţa serviciilor publice şi să continuăm descentralizarea”, a spus Bolojan.

El a avertizat asupra faptului că România se află într-o situație economică dificilă.

De altfel, inclusiv guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că ”măsurile fiscale sunt necesare și trebuie continuate în condiții de stabilitate politică și pace socială”.

”Suntem la jumătatea anului 2025 într-o situaţie dificilă, atât pe componenta de deficit bugetar, cât şi pe cea de investiţii aflate în derulare. Am început implementarea primului pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare şi corectarea unor dezechilibre. Datele Ministerului Finanţelor ne arată că trebuie să continuăm această direcţie. Aşadar, pregătim cel de-al doilea pachet guvernamental care va cuprinde reforma administraţiei publice. Ţinta noastră este să reducem cheltuielile cu personalul din administraţia publică, să îmbunătăţim încasarea impozitelor locale, să creştem eficienţa serviciilor publice şi să continuăm descentralizarea”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

