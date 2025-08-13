Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță noi măsuri de reformă fiscală

13-08-2025 | 12:27
Alexandru Nazare
Inquam Photos / George Calin

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține astăzi, de la ora 13.00, o conferință de presă pe tema măsurilor de reformă fiscală. 

Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Conferința de presă va fi transmisă LIVE pe www.stirileprotv.ro.

CITIȚI ȘI: Reformă amplă în administrația publică: reduceri de personal, reguli noi pentru poliția locală și jocurile de noroc. DOCUMENT

Ținta anunțată de Bolojan: ”Să reducem cheltuielile cu personalul”

La începutul lunii august, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pe care îl conduce pregătește cel de-al doilea pachet guvernamental care va cuprinde reforma administraţiei publice.

oameni pe strada
Controversele reformei pensiilor private, la 17 ani de la înființarea Pilonului II. Ce profituri au făcut administratorii

Ţinta noastră este să reducem cheltuielile cu personalul din administraţia publică, să îmbunătăţim încasarea impozitelor locale, să creştem eficienţa serviciilor publice şi să continuăm descentralizarea”, a spus Bolojan.

El a avertizat asupra faptului că România se află într-o situație economică dificilă.

De altfel, inclusiv guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că ”măsurile fiscale sunt necesare și trebuie continuate în condiții de stabilitate politică și pace socială”.

”Suntem la jumătatea anului 2025 într-o situaţie dificilă, atât pe componenta de deficit bugetar, cât şi pe cea de investiţii aflate în derulare. Am început implementarea primului pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare şi corectarea unor dezechilibre. Datele Ministerului Finanţelor ne arată că trebuie să continuăm această direcţie. Aşadar, pregătim cel de-al doilea pachet guvernamental care va cuprinde reforma administraţiei publice. Ţinta noastră este să reducem cheltuielile cu personalul din administraţia publică, să îmbunătăţim încasarea impozitelor locale, să creştem eficienţa serviciilor publice şi să continuăm descentralizarea”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Reformă amplă în administrația publică: reduceri de personal, reguli noi pentru poliția locală și jocurile de noroc. DOCUMENT

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 13-08-2025 10:14

Ministrul Dezvoltării anunță câți bugetari vor fi dați afară. Numai din Poliția Locală vor pleca 4.000 de oameni
Ministrul Dezvoltării anunță câți bugetari vor fi dați afară. Numai din Poliția Locală vor pleca 4.000 de oameni

Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, a declarat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila.

Controversele reformei pensiilor private, la 17 ani de la înființarea Pilonului II. Ce profituri au făcut administratorii
Controversele reformei pensiilor private, la 17 ani de la înființarea Pilonului II. Ce profituri au făcut administratorii

După ce a fost anunțată reforma pensiilor private, reprezentanții fondurilor private care le administrează s-au declarat mulțumiți de modificările propuse. Știrile ProTV vă prezintă profiturile obținute de aceste firme în 2024.

Reformă amplă în administrația publică: reduceri de personal, reguli noi pentru poliția locală și jocurile de noroc. DOCUMENT
Reformă amplă în administrația publică: reduceri de personal, reguli noi pentru poliția locală și jocurile de noroc. DOCUMENT

Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică un proiect de lege ce propune o serie de măsuri menite să crească capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale (UAT) și să optimizeze cheltuielile publice.

Ce prevede reforma administrativă a Guvernului. „Pedepse” pentru românii cu datorii, creanțele ajung la „recuperatori”
Ce prevede reforma administrativă a Guvernului. „Pedepse” pentru românii cu datorii, creanțele ajung la „recuperatori”

Proiectul de lege care îi împiedică pe contribuabilii cu datorii la stat să vândă sau să cumpere mașini, să-și recupereze permisul de conducere ori să obțină autorizații de construire a fost pus în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării.

Proiectul de reformă administrativă, parte a pachetului doi, pus în transparență publică. „Măsuri pentru colectarea taxelor”
Proiectul de reformă administrativă, parte a pachetului doi, pus în transparență publică. „Măsuri pentru colectarea taxelor”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că au fost publicate, în transparenţă decizională, propunerile care vizează reforma administrativă şi care vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului.

Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor

Departamentul de Stat al SUA vorbește în raportul său anual privind situaţia drepturilor omului în România, despre anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi faptul că această măsură a fost criticată.

Surse: Premierul discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor
Surse: Premierul discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor

Premierul Ilie Bolojan va avea discuţii, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului, despre măsurile privind reorganizarea instituțiilor.    

Revoltă într-o comună din Prahova unde a fost montată o antenă 5G, lângă case. „Nu știu dacă radiază sau nu, nu avem nevoie”
Revoltă într-o comună din Prahova unde a fost montată o antenă 5G, lângă case. „Nu știu dacă radiază sau nu, nu avem nevoie”

O antenă de telefonie mobilă, apărută la doi pași de un cartier, i-a revoltat pe locuitorii din Blejoi, localitate aflată la șapte kilometri de Ploiești.

