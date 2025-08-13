Nazare recunoaște că impozitul minim pe cifra de afaceri a fost un eșec: Din estimare de 7 miliarde statul a încasat doar 1,2

Stiri Economice
13-08-2025 | 16:32
Alexandru Nazare
Inquam Photos / Pană Tudor

Ministrul Finanțelor a recunoscut că impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) a fost un eșec. Alexandru Nazare spune că statul se aștepta la încasări de 5-7 miliarde de lei, dar a reușit să adune doar 1,2 miliarde.  

autor
Adrian Popovici

Alexandru Nazare a explicat faptul că impozitul minim pe cifra de afaceri nu și-a atins ținta și că „nici măcar nu a targetat zona de cheltuieli a multinaționalelor, care era cu adevărat sensibilă”, ci a ajuns să vizeze toată activitatea lor.

Mai exact, ministrul a explicat faptul că, în loc de ținta de 5-7 miliarde de lei asumată de Guvern, la bugetul de stat s-au adunat doar 1,2 miliarde de lei.

O nouă taxă pentru multinaționale

"Nu trebuie să targetăm activitatea economică a multinaționalelor, multinaționalele trebuie să investească în România, trebuie să avem, să încurajăm și alte multinaționale să vină în România, să creeze locuri de muncă, să creeze plus valoare, dar când vine vorba de cheltuieli cu afiliații, când vine vorba de prețuri de transfer, trebuie să plătească impozit pe profit în România, iar acesta este mesajul pe care vrem să-l transmitem prin această nouă formulă pe care o introducem astăzi, o nouă abordare, o nouă paradigmă în privința tratării multinaționalelor”, a adăugat ministrul.

Guvernul pregătește o nouă schemă de impozitare pentru multinaționale, inspirată din Base Erosion tax, sistemul folosit de Statele Unite ale Americii. Baza de calcul a acestui impozit, care va fi aplicat din 2026, va fi reprezentată de rezultatele fiscale din 2024 și ar trebui să vizeze exportul profiturilor din România.

Citește și
Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor cere controale ANAF la firme mari cu datorii uriașe: Eşalonările abuzive trebuie să înceteze

„Propunerea noastră e ca noua taxă pe afiliați, pe care o propunem astăzi, să înlocuiască impozitul pe cifra de afaceri care funcționează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro. De ce vrem să înlocuiască? Pentru că vrem investiții, pentru că avem o creștere economică în decelerare, pentru că avem investiții străine care scad la primele cinci luni ale anului cu 30%, și pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune, având datele economice la zi de astăzi, care ne indică acest lucru, că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”, explică ministrul.

Acesta mai adaugă faptul că speră că aceste modificări vor aduce o schimbare a „atitudinii companiilor față de investițiile în România”.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: impozitare, multinationale, alexandru nazare,

Dată publicare: 13-08-2025 15:03

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
Citește și...
Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia
Stiri Politice
Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut, miercuri, o conferință de presă pe tema măsurilor de reformă fiscală. El a anunțat noi taxe și impozite, precum și ”schimbarea paradigmei în privința modului care tratăm multinaționalele”.

Ministrul Finanțelor cere controale ANAF la firme mari cu datorii uriașe: Eşalonările abuzive trebuie să înceteze
Stiri actuale
Ministrul Finanțelor cere controale ANAF la firme mari cu datorii uriașe: Eşalonările abuzive trebuie să înceteze

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, cere ANAF să controleze firmele mari care cer eșalonarea repetată a datoriilor către stat. El subliniază că în unele astfel de cazuri există suspiciuni de fraudă.

Nazare: Rămânem în alertă în perioada următoare, pentru asigurarea unei implementări cât mai eficiente a setului 1 de măsuri
Stiri actuale
Nazare: Rămânem în alertă în perioada următoare, pentru asigurarea unei implementări cât mai eficiente a setului 1 de măsuri

Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare, intrat în vigoare vineri, este esențial pentru securizarea fondurilor europene și echilibrarea poverii fiscale. Ministrul Nazare anunță că autoritățile vor rămâne în alertă pentru o implementare eficientă.

Recomandări
Austeritate, dar cu salarii mărite. Decizie a șefei Curții de Conturi, venită de la Fisc: majorarea lefurilor cu 40%
Stiri Politice
Austeritate, dar cu salarii mărite. Decizie a șefei Curții de Conturi, venită de la Fisc: majorarea lefurilor cu 40%

În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, conducerea Curții de Conturi a decis majorarea salariilor noilor angajați, precum și a celor care primesc calificative de ”bine” și ”foarte bine”.

Liderii UE, videoconferință cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Ce încearcă să îl convingă. Nicușor Dan va fi prezent
Stiri externe
Liderii UE, videoconferință cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Ce încearcă să îl convingă. Nicușor Dan va fi prezent

Mai mulţi lideri europeni vor discuta miercuri cu liderul SUA Donald Trump, prin videoconferinţă, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei cu ocazia întâlnirii pe care o va avea vineri, în Alaska, cu omologul său rus Vladimir Putin.

Ministrul Finanţelor: ”Da, există riscul unei recesiuni. E un risc real şi trebuie să ne pregătim”
Stiri Economice
Ministrul Finanţelor: ”Da, există riscul unei recesiuni. E un risc real şi trebuie să ne pregătim”

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, susţine că riscul unei recesiuni economice în România este unul real, subliniind faptul că „nu era aşa de greu de anticipat”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 August 2025

49:48

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12