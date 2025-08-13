Nazare recunoaște că impozitul minim pe cifra de afaceri a fost un eșec: Din estimare de 7 miliarde statul a încasat doar 1,2

Ministrul Finanțelor a recunoscut că impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) a fost un eșec. Alexandru Nazare spune că statul se aștepta la încasări de 5-7 miliarde de lei, dar a reușit să adune doar 1,2 miliarde.

Alexandru Nazare a explicat faptul că impozitul minim pe cifra de afaceri nu și-a atins ținta și că „nici măcar nu a targetat zona de cheltuieli a multinaționalelor, care era cu adevărat sensibilă”, ci a ajuns să vizeze toată activitatea lor.

Mai exact, ministrul a explicat faptul că, în loc de ținta de 5-7 miliarde de lei asumată de Guvern, la bugetul de stat s-au adunat doar 1,2 miliarde de lei.

O nouă taxă pentru multinaționale

"Nu trebuie să targetăm activitatea economică a multinaționalelor, multinaționalele trebuie să investească în România, trebuie să avem, să încurajăm și alte multinaționale să vină în România, să creeze locuri de muncă, să creeze plus valoare, dar când vine vorba de cheltuieli cu afiliații, când vine vorba de prețuri de transfer, trebuie să plătească impozit pe profit în România, iar acesta este mesajul pe care vrem să-l transmitem prin această nouă formulă pe care o introducem astăzi, o nouă abordare, o nouă paradigmă în privința tratării multinaționalelor”, a adăugat ministrul.

Guvernul pregătește o nouă schemă de impozitare pentru multinaționale, inspirată din Base Erosion tax, sistemul folosit de Statele Unite ale Americii. Baza de calcul a acestui impozit, care va fi aplicat din 2026, va fi reprezentată de rezultatele fiscale din 2024 și ar trebui să vizeze exportul profiturilor din România.

„Propunerea noastră e ca noua taxă pe afiliați, pe care o propunem astăzi, să înlocuiască impozitul pe cifra de afaceri care funcționează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro. De ce vrem să înlocuiască? Pentru că vrem investiții, pentru că avem o creștere economică în decelerare, pentru că avem investiții străine care scad la primele cinci luni ale anului cu 30%, și pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune, având datele economice la zi de astăzi, care ne indică acest lucru, că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”, explică ministrul.

Acesta mai adaugă faptul că speră că aceste modificări vor aduce o schimbare a „atitudinii companiilor față de investițiile în România”.

